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Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesindeki arıcılar, kış uykusuna yatacak ayılardan kovanlarını güvenlik kameraları, alarm sistemi, elektrikli tel ve sensörlü ışıklarla korumaya çalışıyor.

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde de arıcılıkla uğraşan vatandaşlar, kovanlarına zarar veren ayılara karşı elektrikli tel sensörlü lamba ve hareket algıladığında alarm çalan kameralarla önlem alıyor. Özellikle sonbahar döneminde kış uykusuna hazırlanan ayılardan kovanlarını korumak isteyen arıcılar, önlemlerini arttırdı. Bazı arıcılar ise kovanlarını ayıların ulaşamayacağı yüksek noktalara yerleştiriyor. Daha önce ayıların kovanlarına zarar verdiğini ifade eden arıcılar, kovanlarının yanlarında olmadıkları zamanlarda sürekli güvenlik kameralarıyla kovanlarını kontrol etmek zorunda olduklarını söylediler.

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar 1

"7 GÜN 24 SAAT KOVANLARIMIZI İZLİYORUZ"

Doğanyurt ilçesi Gökçe köyü muhtarı Engin Ergin, ayıların sürekli kovanları için tehlike oluşturduğunu belirterek, "Ayılarla mücadelemiz sürüyor. Bu kapsamda güneş enerjisine bağlı elektrikli çit çekiyoruz, tel örgü çekiyoruz. Kameralarla da 7 gün 24 saat kovanlarımızı izliyoruz. Herhangi canlı ya da hayvan alana girdiğinde kameralar bize bildirim gönderiyor. Bu şekilde ayılara karşı mücadele ediyoruz ama Doğanyurt ilçesinde ayı yoğunluğumuz fazla" dedi.

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar 2

"TEK İŞİMİZ BAL ÜRETİCİLİĞİ"

Bölgede özellikle kestane balı ürettiklerini belirten Ergin, bu yıl verimin geçen yıllara göre daha fazla olduğunu belirterek, "Bu yıl kestane hasadımızda yüzde 94 oranında kestane oranı tespit edildi. Tek işimiz bal üreticiliği, Doğanyurt'un kestane balını da zaten herkes biliyor. Coğrafi işaret çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar 3

Balın bölgedeki vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyleyen emekli öğretim görevlisi Hüsnü Şinoforoğlu da, "Kestane balının inanılmaz faydaları vardır. Kansere karşı koruyucu etken maddeler içermektedir, demir deposudur. Kestanenin hem yemişinden hem balından faydalanıyoruz. İnanılmaz bir şey. Zaten antioksidan açısından dünyada değerlidir. Manuka balı birincid, meşe palamudu balı ikinci, üçüncü bal da kestane balıdır. Bunu halk bilmez. Çiçek balına göre antioksidan en az 4 kat yüksektir. Antioksidan ne kadar yüksek olursa insan sağlığındaki asit ve parametreler o kadar yüksek olur. Ama kimse kıymetini bilmiyor ve korumuyoruz, kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar 4

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar 5

Gelir kaynaklarını kamera, ses ve ışık sistemiyle 7/24 koruyorlar 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Arıcılık kovan
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