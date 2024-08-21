Guava meyvesinin anavatanı Güney Amerika'ydı... Artık Türkiye'de yetişiyor! Tarlada kilosu 25 TL

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, tropikal bir meyve olan guava yetiştirmeye başladı. Levent, Anavatanı Güney Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan olan bu meyvenin Türkiye'de ilk üreten kişi oldu.

Levent, 10 dönümlük arazide 700 guava ağacına sahip olduğunu yaklaşık olarak 6-7 ton arasında ürün elde ettiğini söyledi ve, Dünya'da ağaç başına 10 kilogram üretim yapılıyorken Türkiye'de ağaç başına 100 kilogram olduğunu ifade etti. Levent, "Guava meyvesi dalından koparılıp yenebilen bir meyve. Hasadı çok kolay. Çünkü ağaçlarında limon gibi dikeni yok. Olgunlaştığında elle çok kolay hasat edilebilen bir meyve. Hasadı direk ambalaj kutularına yapmak gerekiyor çünkü çilek gibi de hassas bir meyve” dedi.

KİLOSUNU 25 TL'DEN SATIYOR

Kilosunu 25 TL'ye verdiğini ve satıcıların en fazla 50 TL'den satmalarına izin verdiğini aktaran Levent, “50 TL’nin üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Aslında Guava bir sanayi meyvesi. Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye’de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyvenin ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Sağlık bakımından da önemli bir meyve olduğuna vurgu yapan Levent, “Guava meyvesinde yüksek oranda doğal likopen olduğu için özellikle hastalıklarla mücadele etmekte doktorlarda tavsiye etmekte. İçeriği nedeniyle hücre yenilemeye yardımcı olduğu için gelişimi zayıf çocuklara doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. İnternet ortamında bir çok hastalığa tavsiyesi var ama bu bir ilaç değil, bir meyve” dedi.

Kaynak: İHA

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