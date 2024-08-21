FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Guava meyvesinin anavatanı Güney Amerika'ydı... Artık Türkiye'de yetişiyor! Tarlada kilosu 25 TL

Guava meyvesinin anavatanı Güney Amerika'ydı... Artık Türkiye'de yetişiyor! Tarlada kilosu 25 TL

21.08.2024 13:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesi yetişirilmeye başlandı. 10 dönümlük bir araziye 700 guava ağacı diken Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, 7 tona kadar ürün elde ettiğini söyledi. Kilosunu 25 TL'ye satan Levent, 50 TL üstünde fiyat verildiğinde ürün vermediğini aktardı.

Guava meyvesinin anavatanı Güney Amerika'ydı... Artık Türkiye'de yetişiyor! Tarlada kilosu 25 TL

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, tropikal bir meyve olan guava yetiştirmeye başladı. Levent, Anavatanı Güney Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan olan bu meyvenin Türkiye'de ilk üreten kişi oldu.

Levent, 10 dönümlük arazide 700 guava ağacına sahip olduğunu yaklaşık olarak 6-7 ton arasında ürün elde ettiğini söyledi ve, Dünya'da ağaç başına 10 kilogram üretim yapılıyorken Türkiye'de ağaç başına 100 kilogram olduğunu ifade etti. Levent, "Guava meyvesi dalından koparılıp yenebilen bir meyve. Hasadı çok kolay. Çünkü ağaçlarında limon gibi dikeni yok. Olgunlaştığında elle çok kolay hasat edilebilen bir meyve. Hasadı direk ambalaj kutularına yapmak gerekiyor çünkü çilek gibi de hassas bir meyve” dedi.

AW271435_02

KİLOSUNU 25 TL'DEN SATIYOR

Kilosunu 25 TL'ye verdiğini ve satıcıların en fazla 50 TL'den satmalarına izin verdiğini aktaran Levent, “50 TL’nin üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Aslında Guava bir sanayi meyvesi. Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye’de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyvenin ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

AW271435_04

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Sağlık bakımından da önemli bir meyve olduğuna vurgu yapan Levent, “Guava meyvesinde yüksek oranda doğal likopen olduğu için özellikle hastalıklarla mücadele etmekte doktorlarda tavsiye etmekte. İçeriği nedeniyle hücre yenilemeye yardımcı olduğu için gelişimi zayıf çocuklara doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. İnternet ortamında bir çok hastalığa tavsiyesi var ama bu bir ilaç değil, bir meyve” dedi.

Kaynak: İHA
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Silifke meyve tarla
En Çok Okunan Haberler
Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk edip engellendi

Kızı Zehra'dan küçük isimle dudak dudağa yakalanmıştı! Terk edip engellendi

Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi

Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Kulislere sızdı: Ocak ayında %40 zam, Temmuz'da artış yok!

Elinizi çabuk tutun! 31 Ağustos'a kadar yüzde 20 indirimli

Elinizi çabuk tutun! 31 Ağustos'a kadar yüzde 20 indirimli

Memur çok almıyor biz az alıyoruz

Memur çok almıyor biz az alıyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.