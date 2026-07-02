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Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor

Elazığ'ın yöresel lezzeti vişne dondurması yaz sezonuyla birlikte yeniden tezgâhlarda. Günlük üretim 100 kilogram ile 1 ton arasında değişiyor.

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor

Elazığ'ın C vitamini deposu olarak bilinen tescilli vişne dondurması, kavurucu sıcakların etkisini artırdığı bu günlerde yoğun talep görüyor. Şeker, su ve vişne suyundan hazırlanan yöresel lezzet, rengi ve kendine has aromasıyla patentli ürünler arasında yer alırken, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor 1

Vişne sezonunun başlamasıyla birlikte üretime hız verdiklerini belirten dondurmacı Bayram Çetin, kullandıkları vişneleri çiftçilerden temin ettiklerini söyledi. Yaz ve kış aylarında vişneli dondurma ürettiklerini ifade eden Çetin, vişnenin bulunmadığı dönemlerde sıkıntı yaşadıklarını, ancak şu anda tezgâhlarda ürünün bol olmasının kendilerini rahatlattığını dile getirdi.

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor 2

KİLOSU 700 LİRADAN SATILIYOR

Bayram Çetin, çiftçilerin dalından topladığı vişneleri kasalar halinde işletmeye getirdiğini belirterek, hijyenik ortamda vişnelerin suyunu çıkarıp dondurma üretiminde kullandıklarını anlattı.

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor 3

Vişneli dondurmanın yalnızca saf vişne suyundan üretildiğini ve hiçbir katkı maddesi içermediğini vurgulayan Çetin, günlük üretimin 100 kilogram ile 1 ton arasında değiştiğini söyledi. Üretim miktarının çiftçilerin getirdiği vişneye göre belirlendiğini aktaran Çetin, Elazığ'ın yanı sıra il dışından da yoğun talep aldıklarını ifade etti. Vişneli dondurmanın kilogram fiyatının ise 700 liradan başladığını belirtti.

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor 4

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Vişneli dondurmanın Elazığ'ın en çok tercih edilen yöresel ürünlerinden biri olduğunu söyleyen Şehriban Seçkin ise sıcak havalarda sık sık vişneli dondurma tükettiklerini belirterek, bu lezzeti çok beğendiklerini ifade etti.

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor 5

Günde 1 tona kadar üretiliyor, kilosu 700 liradan satılıyor 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vişne Elazığ dondurma
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