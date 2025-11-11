FİNANS

Hasat başladı: O ilin ekonomisine 520 milyon TL katkı!

Ordu'da fındıktan sonra üreticilere önemli oranda gelir sağlayan tescilli Ordu kivisinde hasat başladı. Kivinin, il ekonomisine yaklaşık 520 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.

"ERKEN HASATTAN KAÇINILMALIDIR"

Hasat programına katılan Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu kivisine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleriyle 2019 yılında coğrafi işaret alındığını hatırlatarak, "Üreticilerimizin Ordu Kivisinin pazar değerini koruyarak marka değerine zarar vermemeleri adına kivilerini tam olgunluğa erişmiş halde hasat etmeleri gerekmektedir. Ordu Kivisi' marka değerinin korunması için erken hasattan kaçınılmalıdır" dedi.

İLİN EKONOMİSİNE YAKLAŞIK 520 MİLYON TL KATKI!

İl Tarım ve Orman Müdür Bayram Ay ise programda yaptığı konuşmada, "İlimizde kivi üretiminin arttırılması amacıyla birçok proje uygulanmıştır. Bu kapsamda gerek Bakanlığımız kaynakları, gerekse yerel kaynaklar kullanılarak son yıllarda yaklaşık bin dekar yeni modern kivi bahçeleri kurularak kivi alanımız yaklaşık 4 bin dekara çıkarılmıştır. Yıllar itibarı ile değişiklik gösteren rekoltemizin 2025 yılında yaklaşık 6 bin 500 ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Elde edilen bu rekolte ile ilimiz ekonomisine bu yıl yaklaşık 520 milyon TL katkı sağlanmış olacaktır. Yeni tesis edilen bahçelerimizin de tam verime geçmesi ile birlikte rekoltemiz daha da yükselecektir" diye konuştu.

Kivi üreticisi İbrahim Yeşilyurt, 8 dönüm alanda 20-25 ton kivi üretimi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Programda Vali Muammer Erol, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, İl Tarım ve Orman Müdür Bayram Ay, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Öner, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça kivi hasadı gerçekleştirdi.
