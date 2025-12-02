Hasat tamamlandı! Kilosu 15 TL, Kışın tüketilecek

Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates hasadının tamamlanmasıyla birlikte çiftçiler ve işçiler için yoğun depolama süreci başladı. İlçenin verimli topraklarında yetişen meşhur agria cinsi kışlık patates, hasadın sona ermesiyle tarlalardan depolara taşınıyor. Ürün işçilerce tek tek ayıklanarak kalite sınıflarına göre ayrılıyor.

Ardından özel havalandırmalı depolama sistemlerinde muhafaza edilerek kış sezonu boyunca tüketiciye ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

KİLOSU 15 TL'DEN SATILIYOR

Patates tedarikçilerinden Hasan Camcı hasadın verimli geçtiğini ifade etti. Camcı, rekoltenin iyi olduğunu kaydederek, önümüzdeki yıldan da umutlu olduklarını dile getirdi. Fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü de belirten camcı, bu yıl birinci sınıf patatesin kilogram fiyatının 15-18 TL arasında satıldığını söyledi.