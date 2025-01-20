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  4. Her ay ek 22 bin 104 TL destek! 'Önce gelen alır' İller belli oldu, o tarihe kadar sürecek

Her ay ek 22 bin 104 TL destek! 'Önce gelen alır' İller belli oldu, o tarihe kadar sürecek

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.01.2025 11:42
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2025 yılı 'Aile Yılı' oldu. Bu süreçte hayata geçecek destekler bir bir açıklanırken kadın istihdamının desteklenmesi için de 11.6 milyon euro destek sağlanacak. Aylık olarak asgari ücret tutarı olan 22 bin 104 TL'lik ödeme verilecek. Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. İller için belirlenen kontenjandan fazla uygun ön başvuru olması halinde "önce gelen alır" kuralı uygulanacak. Peki, Women-Up projesine kimler başvurabilir? Projeye katılım şartları neler? İşte detaylar...

Her ay ek 22 bin 104 TL destek! 'Önce gelen alır' İller belli oldu, o tarihe kadar sürecek

2025 yılı Aile Yılı ilan edilirken kadınların hem ailesine vakit ayırması hem de istihdamda kalması için yeni projeler geliştirilmeye devam ediliyor. Buna göre girişimci kadınları desteklemek ve istihdamı artırmak üzere harekete geçildi. Girişimci kadınlar ve istihdam edilen kadınlar bakımından daha iyi seviyelere ulaşılması için başlatılan "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" ile kadınlar açısından yeni başarılara adım atılması hedefleniyor.

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Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, "Güçlü kadın" hedefi için Ağustos 2025'e kadar 11.6 milyon euro harcama yapılması planlanıyor.

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HEDEF KİTLE KİM, NE KADAR HARCANDI?

Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödemesi gerçekleştirildi.

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2025 YILINDA KAÇ KADIN İSTİHDAM EDİLECEK?

Projenin ilk uygulamasında elde edilen başarıların yankı yaratması üzerine "Women Up II" adıyla ikinci faz oluşturuldu. Birinci fazdaki şartları içeren bu projede 2100 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 2.100 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

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PROJENİN BÜTÇESİ NE KADAR?

Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. Proje bütçesi 11.631.800 euro olarak belirlendi. Proje, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak. Destek sağlanacak bu iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.

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PROJEDEN NASIL YARARLANILACAK?

İşverenin projeden yararlanması için şirketini 2012'den önce kurmuş olması koşulu aranıyor. İşçinin işe giriş bildirgesinin ise işveren projeye başvuru yapmadan önce verilmesi gerekiyor.

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AYLIK DESTEK TUTARI NE KADAR?

Destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadar, yani 22 bin 104 TL olacak.

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FAYDALANMAK İSTEYENLER İÇİN SEKTÖR SINIRLAMASI VAR MI?

Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yok. Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmak zorunda. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı. Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değil.

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PROJEDEN YARARLANMAK İÇİN NE KADAR SÜRE İŞSİZ KALINMALI?

İşveren daha önce çalışıp işten ayrılan personeli, eğer bir aydan fazla süreyle işsiz kalmışsa hem işveren hem işçi projeden faydalanabiliyor. İŞKUR kaydı aranmıyor ya da sorgulanmıyor. Destekten yararlanan işveren hesabının Halk Bankası'nda açılması gerekli. İşçinin hesabı başka bankada da olabiliyor.

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DİĞER TEŞVİKLERDEN YARARLANANLAR DA BAŞVURABİLİR Mİ?

SGK veya diğer kurumlarca verilen teşviklerden veya desteklerden yararlanan işverenler proje şartlarını sağlamaları koşuluyla bu hibe desteğinden de faydalanabiliyor.

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EVDEN E-TİCARET YAPANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Evden/uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değil. Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi.

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9'DAN FAZLA PERSONEL ÇALIŞTIRABİLİR Mİ?

Ön başvuru için işverenin iş yeri tescil işleminin yapılması gerekiyor. İşveren en fazla 9 personel çalıştırma kriterini karşılayarak başvuru yaptıktan sonra, 9'dan fazla personel çalıştırırsa destek alma hakkını kaybetmeyecek. İlerleyen dönemde işletmelerinin büyümesini engellememek adına kontrol yapılmayacak.

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EMEKLİ İŞÇİLER PROJEDEN YARARLANABİLİR Mİ?

İşverenin emekli olup olmaması proje şartları açısından önemli değil. Ancak işçinin emekli olmaması şart. Projeden yararlanırken işçi emekli olursa, işçiye proje ödemeleri kesilecek.

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İŞVERENİN İKİ İŞ YERİ OLMASI SORUN OLUR MU?

İşverenin iki iş yeri olması projeden yararlanmasına engel değil. Her bir iş yerinde 9'ar çalışanı varsa proje hibesinden yararlanabiliyor.

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SGK ÖDEMELERİ PROJEDEN Mİ YAPILACAK?

İşverenin işe aldığı işçinin SGK ödemeleri projeden yapılmayacak. İşverenin işe aldığı işçinin, SGK ve Maliye'ye yapılacak bütün işlemler, her işletmede olduğu gibi başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bu işlemlerin düzgün şekilde yapıldığı kontrol edilecek ve sonrasında işverene ödeme gerçekleştirilecek.

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KOOPERATİFLER PROJEDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Proje kapsamında istenilen başvuru şartlarının tümü (oda kaydı şartı dahil) sağlanıyor ise kooperatifler de projeye başvurabilecek. Ayrıca Halk Bankası ile yapılan protokol neticesinde kooperatiflerin de mali desteğin yatırılacağı banka hesabını açtırabilmeleri sağlandı.

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"ÖNCE GELEN DESTEĞİ ALIR" KURALI MI UYGULANACAK?

İller için belirlenen kontenjandan fazla uygun ön başvuru olması halinde "önce gelen alır" kuralı uygulanacak ve kontenjan dolduktan sonra gelen uygun başvurular da yedek listeye alınacak. Yedek liste kontenjanları her il için belirlenen asil kontenjan kadar olup, bu sayının da tamamlanması durumunda o il için başvurular kapatılacak.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşçi Hibe desteği istihdam destek hibe işveren Kadın
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