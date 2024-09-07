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Herkes 'Burada olmaz' derken... Elde ettikleri geliri duyan inanamadı! Alay edilen girişimin sonucu 'İyi ki yapmış' dedirtti

07.09.2024 12:28
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Van’ın Gevaş ilçesinde ‘olmaz’ denilen fındığın hasadına başlandı. Elmalı Mahallesi'nde yaklaşık 15 sene önce Resul Sedir, bahçesindeki elma ve kayısı ağaçlarını kökünden çıkarıp herkesin 'olmaz' dediğin fındık ağaçları dikti. Ağaçlar zamanla büyürken elde edilen gelir de şaşırttı. Hüseyin Leyla, dedelerinin bu girişimi nedeniyle zamanında alay konusu olduğunu belirtip "İyi ki böyle bir şey yapmış. Şimdi fındıkları toplamaya başladık" dedi. Fındığın kilosunun 250 TL’den satıldığı belirtildi.

Türkiye’de yaygın olarak Karadeniz Bölgesi’nde yetişen ve ihracatı en fazla yapılan tarım ürünlerinden olan fındık, Van’ın Gevaş ilçesinde de yetiştirildi. İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde hobi olarak çiftçilik yapan Resul Sedir, yaklaşık 15 yıl önce bahçesindeki elma ve kayısı ağaçlarını kökünden çıkararak yerine herkesin ‘olmaz’ dediği fındık ağaçları dikti. Zamanla büyüyen fındık ağaçlarından elde edilen gelir ise herkesi şaşırttı.

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"HERKES ALAY ETMİŞ"

Dedelerinin yaklaşık 15 yıl önce elma ağaçları yerine fındık ağacı diktiğini ve bu girişimi nedeniyle alay edildiğini ifade eden Hüseyin Leyla isimli vatandaş, “Dedelerimiz kendi emekleriyle yaklaşık 15 yıl önce diktiler. O zaman ihtimal bile verilmiyordu. ‘Burası Karadeniz Bölgesi değil’ denildi. Hatta büyük dedemiz elma ağaçlarını kökünden çıkarıp o şekilde fındık ağaçları diktiği zaman herkes alay etmiş ve ‘Sen elmaları çıkarıp fındık mı dikiyorsun?’ denilmişti. Ama iyi ki böyle bir şey yapmıştı. Şimdi fındıkları toplamaya başladık” dedi.

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"BİR SENE VERİMLİ, BİR SENE VERİMSİZ GEÇİYOR"

Bahçede yaklaşık 50 fındık ağacının olduğunu belirten Leyla, “Bahçede fazla fındık ağacı olmadığı için işçi tutmadık. Babam, kardeşler ve kuzenlerle birlikte hasadı topluyoruz. Tabii fındık bizim bölgemizde bir sene verimli bir sene verimsiz geçiyor. Geçen sene fazla iyi değildi. Yaklaşık 40 teneke ürün elde ettik. Bu sene 50’nin üzerinde verim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fındığın kilosunun 250 TL’den satıldığını belirten Leyla, “Tabii biz şimdilik aile fertleri arasında bölüştüreceğiz ama verimin iyi olması halinde ihtiyaç fazlasını satabiliriz” diye konuştu.

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Konuşmasında Ordu ilini kıskanmadıkları esprisini de yapmaktan geri kalmayan Leyla, “Ordu’yu kıskanıyoruz dediler. Biz kıskanmıyoruz. Çünkü Ordu’dan daha güzel fındıklarımız mevcut” dedi. (İHA)

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AW282726_10Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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fındık Van fındık bahçesi gelir
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