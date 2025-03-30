Hesabına bir anda 148 bin dolar geldi! 'Bizim o kadar paramız yok' Herkes şaşkına döndü

Geçtiğimiz günlerde ailesini umreye gönderecek olan bir adam 148 bin lira ödeme yaptı, ancak turizm firmasının hesabına 148 bin dolar yani yaklaşık 6 milyon lira geçti. Nereden geldiği anlaşılmayan para iki tarafı da şaşkına çevirdi.

ÖDEMEYİ YAPTI, 148 BİN TL YERİNE 148 BİN DOLAR GÖNDERİLDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; müşteri Murat Taştan "Annem, babam, kız kardeşim Umre'ye gidecekti. Bir turizm şirketiyle anlaştık" dedi. Firma sahibi Muhammet Emin Yurtlu ise "Bir umrecimiz bize 148 bin TL'lik bir ödeme yapması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Müşteri ödemeyi yaptı ancak 148 bin TL yerine 148 bin dolar gönderildi. Bankacının hatası herkesi şoka uğrattı.

Firma sahibi "Bir anda çok yüksek miktarda bir paranın geldiğini gördüm" derken müşteri ise "Herkes beni arıyor, diyor ki; kaç milyona gidiyorsun?" dedi.

Bu garip hesap hatası geçtiğimiz günlerde yaşandı. Müşteri "148 bin TL verdim, o para sayma makinesinden geçti. Bunu turizm şirketine dolar bazında göndermiş. Tüm hata yani veznede" dedi.

GELEN TUTARA BAKINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Muhammet Emin Yurtlu paranın hesabına geçmesini bekliyordu, o sırada telefonuna bir transfer bildirimi geldi. Gelen tutara baktığında ise hayatının şokunu yaşadı.

MİLYONLUK HATA DÜZELTİLDİ

Yurtlu "Bu da yaklaşık 6 milyon TL'ye tekabül eden bir ücret" ifadelerini kullandı. Murat Taştan ailesini umreye göndermek istedi, anlaştığı şirkete 148 bin lira gönderdi. Fakat çok geçmeden o şirket tarafından bir telefon geldi. Çünkü seyahat tutarı 148 bin lira yerine dolar üzerinden gönderilmişti. Taştan "Zaten hani bizim o kadar paramız yok. Biz o kadar parayı görmedik bir arada" dedi. Bunun üzerine hemen bankayı aradılar, milyonluk yanlışlık düzeltildi.

"Peki çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?" sorusuna ise firma sahibi "Buradaki para milyonlara tekabül eden bir para olduğu için güzel tepkiler aldık" dedi.