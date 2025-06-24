İlçede yoktu, küçük dükkanda başladı! İşi büyütüp patron oldu, sürekli işçi alıyor

Nesrin Güngör, 25 yıl önce yufka imalathanesi bulunmayan ilçede ailesinin de desteğiyle imalathane açtı. Küçük bir dükkandaki tezgahta oklavayla üretime başlayan Güngör, zamanla işini büyüterek yaklaşık 10 yıl önce makineli üretime geçti.

9 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Güngör, günlük ortalama bin paket yufka ürettiği Ballıca Mahallesi'ndeki imalathanesinde 7'si kadın 9 kişiye istihdam sağlıyor.

KÜÇÜK BİR DÜKKANDA AZ EKİPMANLA BAŞLADI

Girişimci 45 yaşındaki Nesrin Güngör, AA muhabirine, ticaret serüvenine küçük bir dükkanda, az sayıda ekipmanla başladığını söyledi.

Oklavayla tezgahta yufka açarak başladığı işte zamanla makineli üretime geçtiklerini belirten Güngör, "Günde yaklaşık bin paket yufka üretimi yapıyoruz. Yaş ve kuru başta olmak üzere çeşitli yufka çeşitleri üretiyoruz. Ürünlerimizi Giresun'un ilçelerine pazarlıyoruz. İşletmede 7'si kadın 9 kişi çalışıyor." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE 3 KADIN PERSONEL DAHA ALACAĞIZ"

Güngör, hedefinin üretimi ve kadın istihdamını artırmak olduğuna işaret ederek, "Üretim miktarını artırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Buna bağlı olarak kadın işçi sayımızı da artırıyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 kadın personel daha alacağız." diye konuştu. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır