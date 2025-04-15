İş görüşmesi gibi rezervasyon! 'Sürekli gidiyorum ama 12 bin TL hesap geliyor' Dalga dalga yayıldı, vatandaşı ikiye böldü

İstanbul'da ve bazı tatil beldelerinde bazı lüks restoranların kapısından girmek için sadece para yetmiyor. Sosyal medya hesaplarına ve özgeçmişine bakarak restoranına müşteri kabul eden işletme sahiplerini haklı bulanlar kadar bulmayanlar da var.

"BENİM ÖZGEÇMİŞİM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Ben paramı ödüyorum oraya yemek yemeye gidiyorum, benim özgeçmişim kimseyi ilgilendirmez" derken bir başkası da "Bir insan yemek yemeye gitmek istediğinde çok bilgi vermek istemeyebilir" dedi.

Konuyla ilgili bir lüks restoran fitili ateşledi, sonra birkaç işletme daha aynı şartı koştu; rezervasyon için özgeçmiş ve sosyal medya hesabı isteyen restoranlar vatandaşı ikiye böldü.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da "Benim için saçma" derken bir başkası ise "Ben vallahi o kitle arasında olmak isterdim, yanlış bir şey değil, ben uyardım" yorumunu yaptı. Bir başka kişi de "Ben doğru bulmuyorum, insanlar zaten kendilerine ne uyuyorsa o yönden ilerliyorlar" yorumunu yaptı.

DALGA DALGA YAYILDI

'Seçmece müşteri' uygulamasının 6 ay önce başladığı ve dalga dalga yayıldığı belirtildi. Buna göre İstanbul'da bazı lüks restoranlar online rezervasyon sırasında tıpkı bir iş görüşmesindeki gibi kişilerden özgeçmişlerini ve sosyal medya hesaplarını talep ediyor. Belirlenen müşteri portföyüne uyulmadığındaysa

rezervasyon talebini reddediyorlar.

"ORAYA İŞE Mİ GİRECEĞİM"

Bir vatandaş "Sürekli gidiyorum ama 12 bin TL hesap geliyor, onlar niye bunları istiyorlar, bu hesapları ödeyebilecek kişiler gelsin, sosyal medyadan insanların ekonomik durumunu anlayaraktan öyle kabul ediyorlar" ifadelerini kullandı. Bir başkası da "Yani yanlış, ne yani satın mı alacağım orayı ya da oraya işe mi gireceğim" yorumunu yaptı.

'İş görüşmesine değil yemeğe gidiyoruz' diyenlerin sayısı artınca bu uygulamayı ilk başlatan restoran geri adım attı. Rezervasyon için profil şartının sona erdiğini duyurdu. Ancak internet sitelerinden henüz

kaldırmadıkları belirtildi. Bir vatandaş da "Müşteri portföyünü yukarıda tutmaya çalışıyor, yapılabilir, kendilerince haklılar yani bir ego tatmini de oluyor" değerlendirmesini yaptı.