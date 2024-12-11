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İşlere yetişemiyorlardı, şimdi bir bir çalışan çıkarıyorlar! '2030'da sektör bitecekmiş'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.12.2024 10:19
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Bir zamanlar en gözde meslekler arasında olan matbaacılık dijitalleşmeyle birlikte neredeyse bitme noktasına geldi. Eskiden yanlarında eleman çalıştıranlar şimdilerde artık tüm işleri kendileri yapıyor. Matbaa sahibi Murat Kuduban "Mesleğimizin ilerisi için karamsar aldığımız bilgilere göre 2030 yılında matbaa sektörü bitecekmiş" dedi. Matbaacılar eski işlerini mumla ararken artık her şeyin dijital ortamda çözüldüğünü söyledi. Matbaa sahibi Adem Şengül "Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

İşlere yetişemiyorlardı, şimdi bir bir çalışan çıkarıyorlar! '2030'da sektör bitecekmiş'

Eskiden yılbaşı öncesi takvim, fatura ve ajanda bastıranların sayısı yoğun olurken, şimdilerde artık o işleri mumla aradıklarını belirten matbaa sahipleri, işlerin azlığından dolayı yanlarında kimseyi çalıştıramadıklarını söylüyor.

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10 yıl öncesine kadar özellikle yıl başlarında binlerce takvim bastıklarını, günümüzde artık bu geleneğin yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten matbaacılar, son zamanlarda mesleklerinin bitme noktasına geldiğini ifade ettiler.

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Matbaa sahiplerinden Adem Şengül, eski işlerini mumla aradıklarını günümüzde artık her şeyin dijital ortamda çözüldüğünü belirtti.

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"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİDECEĞİZ"

Şengül “32 yıldır sektördeyim. Yılbaşına yaklaştık. 32 yıl önce 150-200 bin takvim yapıyorduk, şu anda ise 1-2 bin takvim ancak yapıyoruz. Fatura basıyorduk e-fatura ile şimdi artık onlar da kalktı. Eskiden müşterilerimiz 200 cilt fatura bastırıyordu, şimdilerde 1-5 cilt kadar ancak bastırıyorlar. Bizim sektör yavaş yavaş erimeye başladı. Dijitale geçiş var, artık internetten her şey halledilebiliyor. Zamanında 8-10 kişi çalıştırıyorduk şimdi ben ve eşim çalışıyoruz. Eleman çalıştırsak altından çıkamayız. Davetiye bastırımı da artık azaldı. Eskiden nakit döndüğümüz davetiyelerdi şimdi o da bitti. Bizden sonra bu işi devam ettirecek kimseyi göremiyoruz. Zaten eleman da yetişmiyor. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Allah yardımcımız olsun. Giderek meslek bitiyor” dedi.

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"ESKİDEN BU ZAMANLARDA TAKVİM YOĞUNLUĞU YAŞANIRDI ARTIK O GELENEK DE KALKTI"

Matbaa sahibi Murat Kuduban ise eskiden yanında çok sayıda personel çalıştırdığını, şimdilerde ise yalnız çalıştığını belirtti.

Kuduban “Yaklaşık 23-24 yıldır bu sektördeyim. Mesleğe 16-17 yaşlarında çırak olarak başladık, bu seviyelere kadar geldik. İş durumumuz eskiye oranla çok azaldı. Mesleğe başladığım zamanlar bir iş yerinde 30-35 kişi çalışıyorduk. İş yeri sahipleriyle görüşüyorum şimdilerde üç kişi kaldılar. Burayı 2012 yılında açtığım zaman yanımda 4-5 kişi çalışıyordu şimdi tek başıma kaldım. Eskiden bu zamanlarda takvim yoğunluğu yaşanırdı artık o gelenek de kalktı. Kalkmasının sebeplerinden biri de, artık her şey dijital olduğu için insanlar telefondan bakabiliyorlar ekstradan maliyetler çok yüksek. Maliyetlerin çok yüksek olduğundan dolayı vatandaş da yaptıramıyor. İmsakiyeler de oluyor ancak eskisi gibi o da pek olmuyor. Şu anda kaşe, tahsilat makbuzu gibi işler yapıyoruz, fatura olayı zaten bitti. Artık ufak tefek işlere kaldık. Davetiye işi de bitti. İnsanlar artık davetiye de yaptırmıyor. İnsanlar genelde sosyal medyadan yayınlıyorlar" ifadelerini kullandı.

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"2030 YILINDA MATBAA SEKTÖRÜ BİTECEKMİŞ"

Kuduban "Mesleğimizin ilerisi için karamsar aldığımız bilgilere göre 2030 yılında matbaa sektörü bitecekmiş. Çırak yetişmiyor şu anda yanılmıyorsam Trabzon piyasasında en genç matbaacılardan bir tanesiyim. Tek çalışıyorum” diye konuştu. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
dijital meslek sektör
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