FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İstanbul, Ankara'dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama...

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, devletin 49 yıllığına ceviz ekilmesi şartıyla bedelsiz kiraya verdiği 2 bin dekar arazide ceviz hasadı başladı. Hasat sonrası fiyatların henüz netleşmediğini söyleyen üretici Tanju Özgür beklentinin toptanda 240-260 TL, perakendede ise 290-310 TL civarında olduğunu söyledi. Özgür "Geçen yıl cevizlerimizin bir kısmı Ankara'ya satılmıştı. Bu yıl da İstanbul, Ankara, Tekirdağ gibi illerden kuruyemişçiler ve tüccarlar köyümüze gelmeye başladı" dedi.

İstanbul, Ankara'dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama...

Yöre halkı, ata mesleği haline gelen ceviz üretimini imece usulüyle sürdürüyor. Silkeleme makinesi ile ağaçlardan dökülen cevizler, kadın ve erkek işçilerin el birliğiyle toplanıyor. Çuvallanan cevizler soyma ve kurutma makinelerinde işlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 1

Üretilen cevizler, Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş firmalarına gönderiliyor.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 2

"AİLECE CEVİZ ÜRETİYORUZ"

Ceviziyle meşhur Karaağaç köyünde ailece ceviz üretimi yaptıklarını dile getiren Tanju Özgür, "Önce makinelerle ceviz ağaçlarını silkeleyerek meyveleri düşürüyoruz. Kadın işçilerimiz kovalara doldurup çuvallara aktarırken, erkek işçiler de römorklara yüklüyor. Römorklardan eve getirip soyma makinesine alıyoruz. Tesisimiz çok profesyonel değil ama kendi imkânlarımızla kurduk, elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 3

Özgür, bu yıl mevsim şartlarının üreticiyi zorladığını belirtti.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 4

Özgür, "İlk kez ciddi bir don olayıyla karşılaştık. Erkek tozlayıcı türler çok zarar gördü, bu yüzden cevizler yeterince tozlanamadı. Ancak çevre illerden tozlayıcı temin ederek ağaçlara astık ve verimi bir nebze artırabildik. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha iyi durumdayız. Şu anda bulunduğumuz bahçede cevizler gayet güzel, hasada başladık. İnşallah birkaç gün içinde toplama tamamlanacak, ardından kurutma ve paketleme süreci başlayacak" diye konuştu.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 5

"YÜZDE 40'INA YAKININI PERAKENDE SATIYORUZ"

Hasat sonrası fiyatların henüz netleşmediğini dile getiren Özgür, beklentinin toptanda 240-260 TL, perakendede ise 290-310 TL civarında olduğunu söyledi.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 6

Özgür, "Geçen yıl cevizlerimizin bir kısmı Ankara'ya satılmıştı. Bu yıl da İstanbul, Ankara, Tekirdağ gibi illerden kuruyemişçiler ve tüccarlar köyümüze gelmeye başladı. Cevizlerimizin yüzde 30-40'ını perakende, kalanını toptan olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 7

"TOPLAM 400-500 TON CİVARINDA CEVİZ ELDE EDİYORUZ"

Özgür, Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirtti.

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 8

Özgür, "Ağaçlarımızın yaşları 2 ila 25 yıl arasında değişiyor. Toplamda 400-500 ton civarında ceviz elde ediyoruz. Köyün neredeyse tamamı ceviz üretimiyle geçiniyor. Yaklaşık 15-20 yıl önce babam yerli ceviz türleriyle başlamıştı. Daha sonra aşı yöntemiyle Chandler cinsine geçtik. Bu tür hem hastalıklara dayanıklı hem de verimi yüksek olduğu için piyasada çok tercih ediliyor. Şu anda köydeki ağaçların yüzde 98'i Chandler türü" dedi. (İHA)

İstanbul, Ankara dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama... 9Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmakKozmetik sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 1,7 milyar doları aşmak
400 bin TL'ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar400 bin TL'ye satılan var! Yoğun ilgi gösteriyorlar

Anahtar Kelimeler:
ceviz Edirne arazi hasat kiralama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.