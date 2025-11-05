FİNANS

'Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum'

Elazığ'da kuyumculuk yapan Muhammed Özdemir, tespih tutkusunu yatırımla birleştirdi. Yıllardır tespih merakıyla bilinen Özdemir, tespih ustası Hadin Bulut'tan 10 adet Osmanlı kehribarı tespihi toplam 1 milyon 600 bin TL karşılığında satın aldı. Özdemir "Bu iş zevk işi benim için. Bu zevkin yanında tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. İnsanlar diyor bunlar acaba kafayı mı yedi. Tespihe bu kadar para mı verilir? Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da kuyumculuk yapan Muhammed Özdemir'in tespih sevgisini sınır ve limit tanımıyor. Uzun yıllardır tespih merakıyla bilinen Özdemir, tespih ustası Hadin Bulut'tan 10 adet Osmanlı kehribarı tespihi toplam 1 milyon 600 bin lira karşılığında satın aldı. Osmanlı döneminden kalma kehribarların büyük bir manevi ve maddi değere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Bu tespihler hem koleksiyon değeri taşıyor hem de gelecek için önemli bir yatırım. En kıymetlisini ise çocuğuma hatıra olarak bırakacağım" dedi.

"Tespih aşkını çeken bilir" diyen Özdemir, yıllardır tespih çekmenin kendisi için bir tutku haline geldiğini vurguladı. Tespihlerin hem kültürel bir miras hem de sabrın sembolü olduğunu belirten Özdemir, tespih meraklılarının bu değeri çok iyi anladığını ifade etti.

"ZARAR DA ETMİYORUM, YATIRIMDIR"

Özdemir, "Bu iş zevk işi benim için öncelikle. Bu zevkin yanında bu tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. Kazandırdığı içinde bir artısı oradan geliyor.1 milyon 600 bin liralık burada alışveriş yaptık. Bir araba parasını tespihe verdik. İnsanlar diyor bunlar acaba kafayı mı yedi. Tespihe bu kadar para mı verilir? Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser. Osmanlı döneminden önce olanlar bile var. Şimdi renkleri değiştiğimi ayrı bir değer oluyor. Bunların hem renk yapıları hem damar yapıları hem de hissiyat olarak fiyatları değişiyor. Bu tespihlere aşığız. Bu aşkı çeken bilir. Bazıların araba koleksiyonu var bazılarının pırlanta koleksiyonu var. Herkesin bir zevki var. Benim yüzüğüm bile Osmanlı kehribarıdır. Ben böyle materyallere çok değer veriyorum. Bu tespihleri çocuğuma yatırımlık olarak bırakacağım" diye konuştu.

Tespih ustası Hadin Bulut ise "Tespihe çocukluğundan beridir bir merakı var. Bayağı bir koleksiyon biriktirdi. Fiyat olarak söylemek istemiyorum ama bir villa parası kadar vardır. Ben tespih satıyorum ama benden daha fazla kıymetli tespih toplamıştır. Bu tarz ürünler fazla bulunmuyor. Bizim tanıdıklarımıza satmamızın nedeni bizim için de iyi oluyor. Yarın müşteri geldiği zaman biz koleksiyonerleri arıyoruz. Değeri neyse ödüyoruz ve tekrar alıyoruz. Bu tür ürünler artık fazla bulunmuyor. Malzeme ne kadar nadirse o kadar kıymetli oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

