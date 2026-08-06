Kapış kapış gitti: 20 ton karpuzu bedava dağıttı

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, uşûr olarak bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevrelerken, 20 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

"20 TON KARPUZU İLÇE MERKEZİNDE DAĞITTIK"

Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, "Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdik. Garibanlar da yesin diye 20 ton karpuzu ilçe merkezinde dağıttık" dedi.

Hayır sahiplerine teşekkür eden Musa Yıldız ise, "Mehmet kardeşim geçen sene olduğu gibi bu yıl da karpuz dağıttı. Bizler de bundan faydalandık. Allah razı olsun" diye konuştu.