FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi için çalışıyorlar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcaklara rağmen ekmek mücadelelerini sürdürüyor. Güneşin en etkili olduğu saatlerde bile çalışan tarım işçileri, "Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz" dedi.

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi için çalışıyorlar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde birçok tarım ürününün yetişmesine imkan tanıyan verimli topraklar, yüzlerce insana da iş imkanı sağlıyor. Özellikle mevsimsel olarak çalışan tarım işçileri, sıcak hava şartlarının etkisiyle zorlu bir çalışma dönemi geçiriyor. Uzmanların uyarılarına rağmen güneşin altında mesai yapan işçiler, ekmek parası için mücadelelerini sürdürüyor.

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi için çalışıyorlar 1

UZMANLARIN UYARILARINA RAĞMEN...

Uzmanların dışarıya çıkılmaması konusunda uyarı yaptığı öğle saatlerinde bile güneşin altında çalışan işçiler, sabah saat 07.30'dan akşam 20.00'ye kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada çapa yaparak ekmek parası kazanıyorlar.

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi için çalışıyorlar 2

Hava sıcaklığındaki artışı hissettiklerini belirten Reşat Hamak isimli işçi, "Güneşte çalışmak çok zor ama yapacak bir şey yok,. Rızkımızı kazanmak için çalışmaya mecburuz. Bu seneki hava sıcaklıklarındaki artışı net bir şekilde hissedebiliyoruz" dedi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serbest bölgelerde milyar dolarlık ticaret yapıldıSerbest bölgelerde milyar dolarlık ticaret yapıldı
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
İşçi Tarım işçisi Bitlis ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Başkan Karahan'dan Londra'da faiz mesajı!

Başkan Karahan'dan Londra'da faiz mesajı!

Sigorta ve aylıklarını devlet karşılıyor!

Sigorta ve aylıklarını devlet karşılıyor!

3 milyon 211 bin 157 sürücü dikkat!

3 milyon 211 bin 157 sürücü dikkat!

'Fabrika kurarsınız' Yüzde 90 açık var!

'Fabrika kurarsınız' Yüzde 90 açık var!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.