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Kilosu 1-2 TL oldu! 'Fiyat kendi kendine düşüyor'

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Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor. Aniden bastıran sıcak hava piyasada karpuzda talep fazlalığı oluştururken, tarlada ürünler kilosu 1-2 liradan satılıyor. Karpuz üreticisi Ercan Tunç "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor" dedi.

Tadı ve aromasıyla ünlü Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı. Tarlada toplanan karpuz, başta anlaşmalı marketlerin birçok ildeki şubelerine kamyonlarla gönderiliyor. Aniden bastıran sıcaklarla karpuz hasadına hızlı başlanırken, ürün fazla olması nedeniyle tarlada kilosu 1-2 liradan satılıyor.

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 1

Karpuz üreticisi Ercan Tunç, 400 dönüm karpuz, 100 dönüm de kavun ektiklerini belirterek, hasada başladıklarını söyledi.

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 2

Karpuzun şu anda tarlada kilosunun 1-2 TL arası olduğunu ifade eden Tunç, Iğdır, Van, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa'daki marketlere gönderdiklerini kaydetti.

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 3

Tunç, hem tedarik yaptıklarını hem de mallarını gönderdiklerini söyledi.

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 4

"FİYAT KENDİ KENDİNE DÜŞÜYOR"

Tunç, "Bu sene hava şartları da rüzgar ve poyraz karpuza büyük zarar verdi. Hasada 3 gün kalmış diyorsun, geliyorsun hasada gelmiş. Sıcak rüzgar malları bir araya getirdiği için haliyle herkes malını satmaya çalışıyor. O bu kadar diyor, başkası bu kadar deyince haliyle fiyat kendi kendine düşüyor. Sıcaklar birden bastırınca böyle oluyor. Don olayları vardı" dedi.

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 5

Tunç, yaz mevsimini biraz geç yaşadıklarını ama hepsini bir arada yaşadıklarını belirtti.

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 6

"HALDE 100 TON TALEP VARSA, 500 TON MAL ÇIKTI"

Devamında Tunç, "Onlardan kurtulduk, birden sıcaklık basınca malları hepsini bir araya getirdi. Karpuz hepsi birden çıkınca fiyatları düşürdü. Kademeli çıkmış olsaydı, örneğin ben kestim, benden sonra arkadaşım keserdi, iç içe girmezdi. Adana'da, Manisa'da, İzmir'de, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'da mal kesiliyor. Bu sıcaklar malları hepsini bir araya getirdi. Halde 100 ton talep varsa, 500 ton mal çıktı. Karpuzculuk dede mesleği. Yaklaşık 100 yıl oldu. Diyarbakır karpuzudur. Buranın toprağı, minerali o lezzeti veriyor" diye konuştu. (İHA)

Kilosu 1-2 TL oldu! Fiyat kendi kendine düşüyor 7Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz fiyat
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