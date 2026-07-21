Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Türkiye'nin bamya üretiminde lider kenti Osmaniye'de yılın ilk hasadı başladı. Kentte yetiştirilen Sultani çeşidi bamya, üreticiden kilogram başına 110 ila 120 lira arasında alıcı buluyor.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde başlayan hasat sezonunda, yüzlerce üretici ailenin geçim kaynağı olan bamya Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Yaklaşık 5 ay sürmesi beklenen hasat dönemi boyunca kentten birçok bölgeye sevkiyat yapılacak.

OSMANİYE BİRDEN FAZLA KENTE BAMYA GÖNDERİYOR

Üretici Mustafa Kayaoğlu, yağışlar nedeniyle hasadın bu yıl normalden geç başladığını belirterek, sezonun yaklaşık 5 ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Osmaniye'de bamya üretimi ve pazarlaması yaptığını ifade eden Kayaoğlu, ürünlerin Türkiye'nin 81 iline otobüs ve jet araçlarıyla gönderildiğini aktardı. Osmaniye'nin bamya üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer aldığını belirten Kayaoğlu, kentte kayıtlı olarak yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin dönüm arasında ekili bamya arazisi bulunduğunu söyledi.

BAMYADA VERİMİN ADRESİ OSMANİYE

Sultani çeşidi bamyada kalite açısından Osmaniye'nin öne çıktığını dile getiren Kayaoğlu, toprağın ve iklim koşullarının üretime büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'de ilk bamya hasadının Osmaniye'de başladığını, sezonun en geç yine kentte sona erdiğini söyleyen Kayaoğlu, bu yıl yağışlar nedeniyle hem verimde bir miktar kayıp yaşandığını hem de hasadın yaklaşık 15-20 gün geciktiğini ifade etti.

Üretici Kayaoğlu, organik gübre kullanımı ve yapılan bakımlarla ürünlerin toparlandığını belirterek, şu anda herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Osmaniye'den başta İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Konya, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok iline bamya gönderildiğini kaydetti.

500 AİLEYE GEÇİM KAPISI OLDU

Bamya üretiminin Osmaniye'de yaklaşık 500 aileye istihdam sağladığını belirten Kayaoğlu, özellikle yaz aylarında çalışan mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Bölgede işçi yevmiyelerinin bin 400 ile bin 500 lira arasında değiştiğini aktaran Kayaoğlu, bazı üreticilerin ise hasadı yarıcılık usulüyle, yani yüzde 50 paylaşım sistemiyle yaptırdığını ifade etti.

Üreticiden bamyayı 100 liraya aldıklarını, şehir dışına ise 110-120 lira arasında sattıklarını belirten Kayaoğlu, fiyatların içinde komisyon, nakliye ve fire maliyetlerinin de bulunduğunu, pazarlardaki fiyatların daha yüksek olmasının nedeninin bu giderler olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır