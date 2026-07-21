FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Osmaniye'de Sultani çeşidi bamyanın hasadı başladı. Üreticiden 110-120 liraya alınan ürün, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Türkiye'nin bamya üretiminde lider kenti Osmaniye'de yılın ilk hasadı başladı. Kentte yetiştirilen Sultani çeşidi bamya, üreticiden kilogram başına 110 ila 120 lira arasında alıcı buluyor.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde başlayan hasat sezonunda, yüzlerce üretici ailenin geçim kaynağı olan bamya Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor. Yaklaşık 5 ay sürmesi beklenen hasat dönemi boyunca kentten birçok bölgeye sevkiyat yapılacak.

Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor 1

OSMANİYE BİRDEN FAZLA KENTE BAMYA GÖNDERİYOR

Üretici Mustafa Kayaoğlu, yağışlar nedeniyle hasadın bu yıl normalden geç başladığını belirterek, sezonun yaklaşık 5 ay boyunca devam edeceğini söyledi.

Osmaniye'de bamya üretimi ve pazarlaması yaptığını ifade eden Kayaoğlu, ürünlerin Türkiye'nin 81 iline otobüs ve jet araçlarıyla gönderildiğini aktardı. Osmaniye'nin bamya üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer aldığını belirten Kayaoğlu, kentte kayıtlı olarak yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin dönüm arasında ekili bamya arazisi bulunduğunu söyledi.

Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor 2

BAMYADA VERİMİN ADRESİ OSMANİYE

Sultani çeşidi bamyada kalite açısından Osmaniye'nin öne çıktığını dile getiren Kayaoğlu, toprağın ve iklim koşullarının üretime büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'de ilk bamya hasadının Osmaniye'de başladığını, sezonun en geç yine kentte sona erdiğini söyleyen Kayaoğlu, bu yıl yağışlar nedeniyle hem verimde bir miktar kayıp yaşandığını hem de hasadın yaklaşık 15-20 gün geciktiğini ifade etti.

Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor 3

Üretici Kayaoğlu, organik gübre kullanımı ve yapılan bakımlarla ürünlerin toparlandığını belirterek, şu anda herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Osmaniye'den başta İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Konya, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok iline bamya gönderildiğini kaydetti.

500 AİLEYE GEÇİM KAPISI OLDU

Bamya üretiminin Osmaniye'de yaklaşık 500 aileye istihdam sağladığını belirten Kayaoğlu, özellikle yaz aylarında çalışan mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Kilosu 120 liraya ulaştı! Türkiye nin dört bir yanına gönderiliyor 4

Bölgede işçi yevmiyelerinin bin 400 ile bin 500 lira arasında değiştiğini aktaran Kayaoğlu, bazı üreticilerin ise hasadı yarıcılık usulüyle, yani yüzde 50 paylaşım sistemiyle yaptırdığını ifade etti.

Üreticiden bamyayı 100 liraya aldıklarını, şehir dışına ise 110-120 lira arasında sattıklarını belirten Kayaoğlu, fiyatların içinde komisyon, nakliye ve fire maliyetlerinin de bulunduğunu, pazarlardaki fiyatların daha yüksek olmasının nedeninin bu giderler olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasarlı araçlara "tertemiz" raporHasarlı araçlara "tertemiz" rapor
Türkiye'den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20'lik artışTürkiye'den ayçiçeği yağı ihracatında yüzde 20'lik artış

Anahtar Kelimeler:
bamya Osmaniye hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.