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  4. Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

17.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklerin kilosu 2 bin liradan satılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 23 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik’in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

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Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, “Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 2 bin liradır.

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Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz. Akıllı seramızda toprak ve sera sıcaklığını ısıtma sistemi kullanarak ayarladık ve erken hasadı mümkün kıldık. Fakat bunu başarmak bizim için oldukça maliyetli oldu. Isıtma için kullandığımız kömürün masrafı bu sene kış ayının ülkemizde çok sert geçmesinden dolayı 200 bin lirayı buldu” dedi.

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Annesine erik almak için serayı ziyaret eden Semih Türker ise, “Sosyal medya ve televizyonda erik üretimini duydum, soluğu hemen burada aldım. Eriklerin lezzeti ise harika” diye konuştu.

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Ülkenin meyvesini araplar yiyor zaten bize haram!
helal olsun dayıoglu

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