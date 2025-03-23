FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Kilosu 270 TL! Hızla satın alıyorlar... 'Türkiye’nin her yerine gönderiliyor'

Kilosu 270 TL! Hızla satın alıyorlar... 'Türkiye’nin her yerine gönderiliyor'

23.03.2025 12:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli zahter (bir çeşit kekik) üretim merkezlerinden Hatay’ın Altınözü ilçesinde hasat dönemi başladı. Ürünler kilosu 270 liradan alıcı buluyor.

Kilosu 270 TL! Hızla satın alıyorlar... 'Türkiye’nin her yerine gönderiliyor'

İlçede bir çeşit kekik olan zahterin yoğun olarak yetiştiği Koz Kalesi’nde yeni hasat dönemi başladı. Faydaları saymakla bitmeyen zahter, hem bölge çiftçileri hem de emekçi kadınlar için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Doğada kendiliğinden yetişen veya tarlalarda planlı olarak yetişen ürünler hasat edilerek kilosu 270 liraya satılıyor. Tarlada zahter toplayarak ev ekonomisine katkı sağlayanlar, bu yılın hasadının oldukça bereketli geçtiğini belirtti.

HATAYDA-ZAHTER-HASADI-BASLADI-KILOSU-2_621537_184085

Çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, 25 dönümde yetiştirdikleri zahterlerin tüccarlar tarafından hızla satın alındığını belirterek, ilk günlerden itibaren yoğun bir ilgi gördüklerini söyledi. Yılmaz, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan Koz Kalesi zahterine zahter ürününe sahip çıkılarak desteklenmesi gerektiğini söyledi.

HATAYDA-ZAHTER-HASADI-BASLADI-KILOSU-2_621541_184085

Yeni sezonun ilk mahsulünü tarlasında toplayan çiftçi Mehmet Ali Yılmaz, zahterin üretim sürecine dair bilgi verdi. Yılmaz, ailesi ve günlük yevmiyeli işçilerle birlikte hasat yaptıklarını belirterek, tarlasına yaptığı yatırımlardan bahsetti.

HATAYDA-ZAHTER-HASADI-BASLADI-KILOSU-2_621542_184085

Güneş panelleriyle elektrik üreterek sulama sistemini çalıştırdığını söyleyen Yılmaz, zahter hasadının ağustos ayına kadar devam ettiğini anlattı.

HATAYDA-ZAHTER-HASADI-BASLADI-KILOSU-2_621538_184085

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ

Tüccarların ürünleri günlük olarak aldığını dile getiren Yılmaz, “Bu şifa deposu zahter Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. Yetkililerden isteğimiz, bölgemizin bu değerli ürününe sahip çıkılması, bir kooperatif kurulması ve zahterimizin hak ettiği değerde satılmasıdır. Köyümüzün geçim kaynağı tamamen zahtere bağlı. Günlük yaklaşık 60 kilogram zahter toplayabiliyoruz ancak ramazan ayı dolayısıyla şu an kapasitemiz biraz daha düşük. Herkes için bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Zahter yemekten kozmetiğe, gıda takviyesinden saç bakımına kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Taze olarak salatalarda, yemeklerde kullanılabildiği gibi kuru veya salamura halinde de tüketilebiliyor. Zeytin ve zeytinyağı ile çok güzel bir uyumu var" diye konuştu. (DHA)

HATAYDA-ZAHTER-HASADI-BASLADI-KILOSU-2_621539_184085
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
'Talebi karşılayamayınca büyütmeye karar verdik' 743 bin TL ile...'Talebi karşılayamayınca büyütmeye karar verdik' 743 bin TL ile...
MHRS ile 15 yılda 2 milyar 169 milyon randevu verildiMHRS ile 15 yılda 2 milyar 169 milyon randevu verildi
Anahtar Kelimeler:
zahter Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

Tutuklama kararı sonrası gözler Yavaş'taydı! "Bana da geldiler"

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Tarihe geçecek karar: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu

SGK'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması! Tarih belli oldu

Kilosu 270 TL! Hızla satın alıyorlar... 'Türkiye’nin her yerine gönderiliyor'

Kilosu 270 TL! Hızla satın alıyorlar... 'Türkiye’nin her yerine gönderiliyor'

İki gece sıcaklık eksiye düştü olan üzüm bağlarına oldu!

İki gece sıcaklık eksiye düştü olan üzüm bağlarına oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.