Kilosu 50 TL! Düğün yapacaklardan yoğun talep görüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen acurların hasat dönemi başladı. Tarlalardan günlük olarak toplanan ürünler özenle paketlenerek hem perakende hem de toptan satış için tüketicilere ulaştırılıyor. Özellikle turşuluk olarak tercih edilen acurlar, pazarlarda da yerini almaya başladı.

Üreticiler, hasadı yapılan acurların tazeliğini koruyacak şekilde kısa sürede alıcılara ulaştırıldığını belirtirken, ürüne olan ilginin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

DÜĞÜN SEZONUNDA ACURA YOĞUN TALEP

Emcelli Mahallesi'nde üreticilik yapan Harun Hasırcı, acurların sabahın erken saatlerinde tarladan toplandığını ve bekletilmeden müşterilere teslim edildiğini söyledi. Haftada iki ila üç gün hasat gerçekleştirdiklerini belirten Hasırcı, ürünleri her zaman taze şekilde satışa sunduklarını dile getirdi.

Hasırcı, düğün ve sünnet organizasyonları için de toplu sipariş aldıklarını belirterek, "Acurları taze olarak tarladan toplayıp anında müşterilerimize ulaştırıyoruz. Düğün ve sünnet sahipleri ile turşu kurmak isteyen hanımlar yoğun talep gösteriyor. Haftada iki-üç gün hasat yaparak ürünleri taze taze teslim ediyoruz." dedi.

SADECE TURŞUDA DEĞİL FARKLI ŞEKİLLERDE DE TÜKETİLİYOR

Salatalık grubunda yer alan acurun en çok turşu yapımında kullanıldığını belirten Hasırcı, ürünün farklı tüketim şekillerine de dikkat çekti. Buna göre acur, rendelenerek yoğurtla birlikte cacık hazırlanabiliyor ya da dilimlenip hafif tuzlanarak sofralarda yer bulabiliyor.

KİLOSU 50 LİRADAN ALICI BULUYOR

Doğal yöntemlerle yetiştirilen acurlara tüketicilerin ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayan Harun Hasırcı, talebin her geçen gün arttığını söyledi. Hasırcı, Emcelli Mahallesi'nde yetiştirilen doğal acurun kilogram fiyatının ise 50 lira olduğunu ifade etti.