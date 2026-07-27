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Kilosu 8 TL'den satılıyor 'Bir tadan yine arıyor' Gece gündüz farkı rakipsiz yaptı

Denizli, Acıpayam'a bağlı Dodurga Mahallesi’nde sezonun ilk karpuz hasadı heyecanı başladı. Yaklaşık 20 yıldır kavun ve karpuz üreticiliği yapan Şerafettin Tay, 5 dönümlük arazisinde yetiştirdiği ilk etap ürünlerinden 6 ton rekolte elde ederken yaşanan dolu afeti ve yükselen maliyetlere dikkat çekti.

Kilosu 8 TL'den satılıyor 'Bir tadan yine arıyor' Gece gündüz farkı rakipsiz yaptı

Denizli’nin tarımsal üretimiyle öne çıkan ilçelerinden Acıpayam’da, yaz mevsinin en çok beklenen lezzetlerinden karpuzun ilk hasadı gerçekleştirildi. Dodurga Mahallesi’nin İnönü mevkisindeki 5 dönümlük tarlasına 25 Nisan’da AT, Hermanos ve Davut Bey cinsi karpuz fidelerini diken üretici Şerafettin Tay, 3 aylık emeğin ardından ürünlerini toplamaya başladı. İlk etapta tarladan çıkarılan 6 ton karpuz, tüccarlar aracılığıyla iç piyasaya sunuldu. Hava şartlarının olumlu seyretmesi halinde hasadın ağustos ayı sonuna kadar süreceğini belirten Tay, sabahın erken saatlerinde başlayan mesainin kavurucu sıcaklar bastırmadan tamamlandığını ifade etti.

Kilosu 8 TL den satılıyor Bir tadan yine arıyor Gece gündüz farkı rakipsiz yaptı 1

DOLU YAĞIŞI YÜZDE 30 KAYBA YOL AÇTI

Karpuzun ardından temmuz ayı sonunda kavun hasadına da başlayacaklarını dile getiren üretici Tay, bölgedeki hava şartlarının üretimi zorlaştırdığını söyledi. Haziran ayında etkili olan dolu yağışının rekolteyi vurduğunu belirten Tay, "Dolu yağışı hem kavun hem karpuzda leke oluşturdu. Görüntüsü bozulan ürünleri pazara gönderemiyoruz, zararlı olanları ayırıp tarlada bırakıyoruz. Yaklaşık yüzde 30 oranında ürün kaybımız oluştu. Doğal afetler üreticiyi her geçen yıl daha fazla zorluyor" dedi.

Girdi maliyetlerindeki artışın da bel bükmeye devam ettiğini vurgulayan Tay, "Nisan ayında fidelerin tanesini 76 liradan aldık. Sulama, gübre, ilaç, mazot ve işçilik giderleri eklenince üretim çok maliyetli hale geliyor. Karpuzu tarladan kilogramı 8 TL’den, kavunu ise 30 TL seviyesinde satıyoruz" diye konuştu.

Kilosu 8 TL den satılıyor Bir tadan yine arıyor Gece gündüz farkı rakipsiz yaptı 2

LEZZETİNİN SIRRI KAR SUYU VE GECE-GÜNDÜZ SICAKLIK FARKI

Dodurga kavun ve karpuzunun kendine özgü aromasıyla rakipsiz olduğunu savunan Şerafettin Tay, "Mahallemizde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek, bu da lezzete doğrudan yansıyor. Ayrıca tarımsal sulamada dağlardan gelen kar suyunu kullanıyoruz. Bir kez tadan ertesi yıl yine bizim ürünümüzü arıyor" diye konuştu.

Kilosu 8 TL den satılıyor Bir tadan yine arıyor Gece gündüz farkı rakipsiz yaptı 3

Sadece tarlada tüccar beklemediğini, fırsat buldukça ürünlerini kamyonete yükleyerek çevre pazarlarda doğrudan tüketiciyle buluşturduğunu ekleyen Tay, Dodurga lezzetini tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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