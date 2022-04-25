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Kilosu bin liraya satılan ot yok satıyor!

25.04.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu bin liradan adeta yok satıyor. Yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu bir ay içerisinde yetişip bitiyor.

Kilosu bin liraya satılan ot yok satıyor!

Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

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Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl bir kilogramı bin liradan alıcı buluyor. Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir.

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Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason’da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var.

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Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi. (İHA)

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Batman
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