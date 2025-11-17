KOBİ'lere can suyu: Nefes Kredisi hacmi ikiye katlandı!

TOBB'dan Müjde: İkinci Nefes Kredisi Paketinde Kredi Hacmi 50 Milyar TL'ye Yükseltildi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu dönemde, TOBB'dan sevindirici bir haber geldi. TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin kredi hacmi, gelen yoğun talep üzerine 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı. Bu karar, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, işletmelerin ayakta kalmasına ve büyümelerine destek olmayı amaçlıyor.

Nefes Kredisi, özellikle pandemi süreci ve sonrasındaki ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zor durumda olan KOBİ'lere can suyu niteliği taşıyor. Kredi, işletmelerin nakit akışını düzenlemesine, hammadde alımını kolaylaştırmasına ve personel maaşlarını ödemesine yardımcı oluyor. TOBB'un bu hamlesi, KOBİ'lerin finansal yükünü hafifletirken, istihdamın korunmasına da katkı sağlayacak.

TOBB'dan yapılan açıklamada, ikinci Nefes Kredisi'nin 2 Ekim'de başlatıldığı ve KOBİ'lerden gelen yoğun talep üzerine kredi hacminin artırılmasına karar verildiği belirtildi. Krediye başvurular, 19 Kasım Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler, bu krediye başvurabilecek. Başvuru süreci ve kredi koşullarıyla ilgili detaylı bilgi, TOBB'un resmi internet sitesi ve ilgili oda-borsaların web sitelerinden öğrenilebilecek.

Uzmanlar, Nefes Kredisi'nin KOBİ'ler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, işletmelerin bu imkanı değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Kredinin, özellikle üretim ve ihracat odaklı KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracağına ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağına inanılıyor. Ayrıca, kredi hacminin artırılması, hükümetin KOBİ'lere verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Nefes Kredisi'nin ikinci paketindeki hacim artışı, KOBİ'ler için umut verici bir gelişme. 50 milyar TL'lik kredi hacmi, işletmelerin finansman sorunlarına önemli bir çözüm sunarken, ekonomik toparlanma sürecine de katkıda bulunacak. Başvuruların 19 Kasım'da başlayacak olması, KOBİ'lerin bu fırsattan en kısa sürede yararlanabilmesi için önemli bir adım. İşletmelerin, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyerek, bu krediden en iyi şekilde faydalanması bekleniyor.