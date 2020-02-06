Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine can veriyor

Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt toplama merkezi, kurduğu mandıra ile peynir, tereyağ, yoğurt gibi ürünler üretirken, taleplere yetişemiyor.

Kooperatif tarafından köyde kurulan üretim tesisinde günde 3 ila 3 buçuk ton ton süt toplanırken, bu sütten 2 ila 2 buçuk ton arası sütün ise işlendiğini belirten Yarış köyü süt ve süt ürünleri tesisi peynir ustası Ümit Özsarı, ''Daha çok yöresel köy peyniri ürettiyoruz. Kooperatif vasıtaıs ile tek elden toplanan sütler üretimhanemizde hijyen kuralları içerisinde işlenerek başta peynir olmak üzere tereyağ ve süzme yoğurt olarak çeşitli ürünlere dönüştürülmektedir. Daha sonra üretilen ürünlerimiz paketlenerek soğuk hava depolarımızda muhafaza edilmektedir. Ürünlerimizin, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Manisa illerine toptan olarak satışını gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda üretimi artırarak iç pazarda da satış hedefliyoruz “dedi.

Yarış Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Atak, ''Gerek kendi köyümüz, gerekse komşu köylerden topladığımız sütleri, Yarış köyü tesislerine getirerek en iyi şekilde işliyor, çevre illere naklini gerçekleştiriyoruz. Amacımız köylerde ki süt üreticilerinin ürünlerini yerinde alarak daha fazla kazanç sağlamaları. Kooperatimiz, köylülerimizin verdiği destekle bu tesisleri kurmaktadır. Tesisler yapılırken devletimizden hiçbir şekilde destek alınmayarak, hibe ve kredi kullanmadan yapılmıştır. Mülkiyeti kooperatifimize aittir. Sabah 08.00'de sağılan sütler en geç saat 10.00'da tesislerimize ulaştırılmaktadır. Burada da hijyenik ortamlarda ürüne dönüştürülmekte, çevre illerde satışı yapılmaktadır" diye konuştu.

KAYNAK:İHA



