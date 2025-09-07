FİNANS

Maaşı 130 bin TL'ye çıktı, yine de bulamıyorlar! 'Böyle giderse bitecek'

Bir süredir çoban maaşları yüksek olmasına rağmen çoban bulunamadığına dair haberler geliyordu. Son olarak çoban krizinin biraz daha büyüdüğü öğrenildi. Çoban ücretlerindeki fahiş artış üreticiyi zor durumda bıraktı. Tunceli'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. Yetkililerin çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" dedi.

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Durum böyle olunca üreticiler büyük sorun yaşamaya başladı, çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor günler geçiriyor.

Maaşı 130 bin TL ye çıktı, yine de bulamıyorlar! Böyle giderse bitecek 1

Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını dile getiren üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Maaşı 130 bin TL ye çıktı, yine de bulamıyorlar! Böyle giderse bitecek 2

"4 ÇOBAN İÇİN AYLIK 550 BİN TL"

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini dile getiren Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti.

Maaşı 130 bin TL ye çıktı, yine de bulamıyorlar! Böyle giderse bitecek 3

"ÇOBAN BULAMIYORUZ"

Mürsel Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" şeklinde konuştu. (İHA)

Maaşı 130 bin TL ye çıktı, yine de bulamıyorlar! Böyle giderse bitecek 4

