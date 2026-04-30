Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne ayakkabı veya eşya bırakılması, apartmanlarda bazılarının alışkanlığı bazılarının ise en büyük problemi. Peki, böyle bir durumda komşuyu rahatsız etmenin bedeli ne olabilir? İşte ayrıntılar...

Hande Dağ
Apartmanlarda kapı önüne ayakkabı bırakılması bazılarının tercih ettiği davranışlardan olurken bu durum bazı komşuları rahatsız edebiliyor.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Avukat Eylül Altındaş "Apartmanlarda kapı önleri, koridorlar ve merdiven boşlukları ortak alandır ve buralara ayakkabı ya da eşya bırakılması hukuka aykırıdır" dedi.

Kapı önüne bırakılan ayakkabılar veya bebek arabaları çoğu apartmanda sıradan gibi görünse de bu durumun sanılandan çok daha ağır bir fatura çıkarabileceği belirtildi. Komşuların kişiyi evinden bile edebileceği aktarıldı.

"KARARA UYULMAMASI HALİNDE İCRA VE PARA CEZALARI GÜNDEME GELİR"

Altındaş "Mahkeme eşyaların kaldırılmasına karar verir ve bu karara uyulmaması halinde icra ve para cezaları gündeme gelir" şeklinde konuştu.

Kat mülkiyeti kanununa göre apartman koridorlarının ortak alan kabul edildiği, yani kapı önüne bırakılan her türlü eşyanın diğer komşuların hakkını gasp etmek ve ortak alanın haksız kullanımı olarak kabul edildiği aktarıldı.

Şikayet durumunda önce noter aracılığıyla ihtarname çekildiği ve arabuluculuk dönemi başladığı kaydedildi. Uzlaşma sağlanamaz ise dosyanın mahkemeye taşındığı belirtildi. Mahkemenin eşyanın kaldırılmasına karar verdiği, komşu hala ısrarcıysa adli para cezası kesildiği aktarıldı. Eğer komşu mahkeme kararına rağmen ortak alanı işgal etmeye devam ediyorsa devreye kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesinin girdiği, komşuların toplandığı ve oy çokluğu çıkması halinde kurallara uymayan kişinin dairesinin zorunlu satışı ya da mülkiyet devrine karar verilebildiği belirtildi.

Avukat Eylül Altındaş "Mülkiyetin devri Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 25 kapsamında ancak çok ağır ve sürekli ihlallerde söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanların, kapı önüne bırakılacak eşyaların apartmanın yönetim planına işlenmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi. Bu sayede kurala uymayan komşuya uygulanacak yaptırımların daha hızlı işlediğine işaret edildi.

