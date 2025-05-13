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Mahalle meydanında 3 kg unla başlayıp kazanç kapısına dönüştü! Hepsi kısa sürede oldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde doğup büyüdükleri mahallede kooperatif kuran kadınlar, işlettikleri kafede el emeği ürünler de satarak kazanç sağlıyor. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Elif Başaran "Mahalle meydanında 3-5 kilogram un ile başlayan, kısa sürede bugünlere gelen bir hikayemiz var" şeklinde konuştu.

Mahalle meydanında 3 kg unla başlayıp kazanç kapısına dönüştü! Hepsi kısa sürede oldu

Uludağ'ın eteklerinde bulunan kırsal Hamamlıkızık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaptıkları salça, reçel, mantı gibi çeşitli ürünleri üretime dönüştürerek satmaya karar verdi.

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Hamamlıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteğiyle bir araya gelen 108 kadın, 2023'te Hamamlıkızık Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

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Kooperatif üyesi kadınlar, hem bir arada sosyalleşmek hem de el emeği ürünlerinin satışını yapabilmek için doğayla iç içe kafe açtı. Bu kafede hazırladıkları ürünleri satan kadınlar, aynı zamanda müşterilere sıcak servis de gerçekleştiriyor.

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Kurdukları sistemle dönüşümlü aktif çalışan 22 kadın, iş hayatına atılıp aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Elif Başaran, AA muhabirine, 2023'te 108 ortak üyeyle kurulan kooperatifin şu an 22'si aktif çalışan 95 üyeyle hizmet verdiğini anlattı.

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Başaran, kurdukları kooperatifle kadınların neler başarabileceğini gösterdiklerini belirterek, küçükken top oynadıkları, büyüyüp evlendikleri mahallede imece usulüyle çalıştıklarını vurguladı.

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Mahalledeki hemen hemen her haneden bir üyeye sahip olduklarını dile getiren Başaran, "Aslında burada yaptığımız her şeyi yıllardır evimizde üretiyoruz. Bunun adına 'kış hazırlığı' diyorduk, burada da 'üretim' diyoruz. Salçamızı, reçellerimizi özellikle kendi mahsulümüzden üretmeye çalışıyoruz." dedi.

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Başaran mahallelerinde yetişen meyvelerle reçel yaptıklarını anlatarak, tarhana, erişte, kuskus, ekşi mayalı ekmek ile Hamamlıkızık Köyü'ne özgü nohutlu mantı ve Nebidede çorbasını da kafeye gelenlere servis ettiklerini kaydetti.

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"MAHALLE MEYDANINDA 3-5 KG UN İLE BAŞLAYAN KISA SÜREDE BUGÜNLERE GELEN BİR HİKAYEMİZ VAR"

En çok gözleme ve köy kahvaltısının ilgi gördüğünü ifade eden Başaran, "Çok güzel bir yerdeyiz. Doğanın yeşiliyle Uludağ'ın beyazının birleştiği en güzel noktalardan biri. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla çok güzel cennet gibi bir ortamda hem üretiyoruz hem sunuyoruz. Mahalle meydanında 3-5 kilogram un ile başlayan, kısa sürede bugünlere gelen bir hikayemiz var. Destek olan herkese, anlayış gösteren eşlerimize sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

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"MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLIYORUZ"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Çakır da kafeyi 1,5 yıldır işlettiklerini anlattı.

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Kendisinin yemek bölümünde görev yaptığını dile getiren Çakır, "Üç grup yemekçimiz var. Nebidede çorbasından tutun bütün yemekleri yapıyoruz burada. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kadın kooperatifi olarak herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi iki çocuk annesi Günay Aksu da burada gözleme yaptığını söyledi.

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Yardımlaşarak kol kola çalıştıklarını anlatan Aksu, kimin elinde ne varsa bir araya getirip birbirlerine yardım ettiklerini aktardı. (AA)

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Hissenet
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Bursa
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