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'Maliyeti sıfıra indirdik! İyi kazanıyoruz' 70 bin TL tasarruf edip kazancını artırdı

30.09.2024 09:27
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Mersin’in Erdemli ilçesinde bir çiftçi, güneşten ürettiği elektrikle hem bahçesinin hem de evinin enerji maliyetini sıfırladı. Yılda yaklaşık 70 bin TL tasarruf eden üretici, kazancını da arttırdı. Çiftçi, "Domates ekiyorduk, masraf ağır olduğu için bize bir şey kalmıyordu. Şu anda maliyeti sıfıra indirdik iyi kazanıyoruz. Daha önce bugünkü rakamlara göre 60-70 bin TL masrafımız oluyordu. Şimdi kullandığımız sistem arıza bile vermiyor" dedi.

'Maliyeti sıfıra indirdik! İyi kazanıyoruz' 70 bin TL tasarruf edip kazancını artırdı

İlçeye bağlı bin 200 rakımdaki Dağlı Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Talat Bahçe, çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Bölgede şebeke olmadığı için 10 yıl önce evinin elektriğini güneş panelleriyle üretmeye başlayan Bahçe, kuyudan su çekmek için kullandığı jeneratörün sezonda yaklaşık bugünkü rakamla 60-70 bin TL arasında mazot tüketmesine de son verdi. 4 yıl önce devletten aldığı faizsiz krediyle bahçesine paneller kurduran üretici, enerji maliyetini sıfırladı. Hem suyunu hem elektriğini bedavaya getiren Bahçe, böylelikle üretimi arttırarak daha fazla kazanç elde etmeye başladı. Gündüzleri güneş panelleri aracılığıyla bahçesini sulayan üretici, evinde ise akülü sisteme geçerek 24 saat kesintisiz elektrik kullanarak hayatını kolaylaştırdı.

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"BURADA BİR HAYAT KURDUK"

Devletin verdiği sıfır faizli kredi sayesinde suyu çeşmeden akıyormuşçasına bedavaya getirip, kullandıklarını belirten üretici Talat Bahçe, "Üretimimizi daha da çoğalttık. Sebze bahçemiz ve meyve ağaçlarımız var burada bir hayat kurduk" dedi.

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Daha önce suyu kuyudan çekmek için mazot kullandıklarını ve maliyetin ağır geldiğini belirten Bahçe, "Domates ekiyorduk, masraf ağır olduğu için bize bir şey kalmıyordu. Şu anda maliyeti sıfıra indirdik iyi kazanıyoruz. Daha önce bugünkü rakamlara göre 60-70 bin TL masrafımız oluyordu. Şimdi kullandığımız sistem arıza bile vermiyor. Güneşten alıyoruz elektriğimizi. Evden de elektriğimizi 7/24 güneşten alıyoruz. Evde akülü sisteme geçtik o şekilde kullanıyoruz. Kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Çok iyi bir sistem" diye konuştu.

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Enerji üretimine ilk evde başladıklarını 10 yıldır kullandıklarına dikkat çeken Bahçe, su kuyusunda ise 4 yıldır kullandığını ifade etti. (İHA)

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AW297731_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi güneş enerjisi maliyet tasarruf
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