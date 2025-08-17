Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı, tek başına çalışıyor 'Yetişemiyorum'

Şırnak Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle kurduğu çadır kümeslerde organik yumurta üretimi yaptığını söyleyen Onat, hobi olarak 30 tavuk ile başladığını şu anda bin 700 tavuk ile işini yürüttüğünü ifade etti.

MARKETLERE DE SATIYOR

Onat, sosyal bilimler öğretmenliği okuduğunu ve atanamadığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Şu an severek yaptığım bir iş, geçimimizi sağlıyoruz. Şırnak Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bana destek çıkarak bu işi sürdürmemiz sağladılar. Çadır verdiler. Çadırı içerisindeki birkaç malzemeleri verdiler. Yumurta gerek marketlere gerekse evlere yumurta satarak geçimimizi sağlıyoruz. Günlük olarak bin 200 yumurta çıkıyor. Bin 200 bin 300 yumurta çıkıyor. Hava sıcak olmasından dolayı biraz verimimiz azaldı. Tabii gezen tavuk işi yaptığımız için insanlar daha çok organik yumurtaya yöneliyorlar. Burada da tek başıma olduğu için bazen siparişleri de yetişemiyorum. Çok şükür işlerimiz gayet iyi şu an. Yani anlaşmalı olduğu maketlere de evlere de veriyorum. O şekilde de yumurtalarımızı pazarlıyoruz. Ben inşallah 10 bine çıkartmak 30 tavukla başladık. Şu an bin 700’lerde şu an işleri sürdürüyorum"

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Onat’ın örnek bir üretici olduğunu belirterek, iyi bir yol aldığını vurguladı. Sezgin, şunları söyledi:



"Bu yolda kapasite artırımına giderek mevcut üretimin 2 katına çıkartacak şekilde Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından kendisine kapasite artırımında bulunduk. Burada çadır ve kümes üzerinde ihtiyacı olan malzemeler konusunda destek verdik. Şu an mevcut üretimini kısa bir süre içerisinde 2 katına çıkartacak bu destekleme ile beraber. Kırsal alanda yumurta tavukçuluğu yaparak bölgede istihdam oluşturmakta. Katma değerli bir üretim yaparak bölgeye örnek bir çiftçi rolü üstlenmiş vaziyette. Kendisinin bu emeklerinden dolayı hem tebrik etmekteyiz hem de bakanlık olarak Şırnak Valiliği olarak desteklemekteyiz"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır