Masraf yok talep çok para da peşin! Dubai'den Avrupa'ya kadar gönderiyorlar, 200 liraya kadar alıcısı var...

Sabah erken saatlerde bağların yolunu tutan üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara, kelterlere koyarak yaprak alım merkezlerine getiriyor. Burada tartılan yapraklar, demetler halinde kasalara yerleştiriliyor. Üreticiler, 'Yaprakbank' olarak adlandırdıkları merkezlerden paralarını nakit olarak alıyor.

ÜZÜMDEN DAHA KARLI

Asma yaprağının ihracatında Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan ihracatlar dikkat çekerken, iç piyasada da talep her geçen yıl artıyor. Üreticiler, yaprak satışının üzümden daha kârlı olduğunu belirterek, "Üzümün kilosu 90-100 TL arasında, ancak yaprağın kilosu 70 TL ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu nedenle yaprak satmak daha kazançlı" dedi.



ÜRETİCİNİN GELİR KAYNAĞI:ASMA YAPRAK

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı'nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağımız, coğrafi işaretli bu ürünümüz. Besleyiciliğiyle tüm dünyada Avrupa'da özellikle Ukrayna'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde de iyi bir pazar oluştu. Bu pazarın devamlılığı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asma yaprağı, Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Üreticilerimiz için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor" şeklinde konuştu.



PAZARDA 200 LİRAYA SATILIYOR

Üreticiler ise, "Sabah erken saatte kalkıp yaprağımızı topluyoruz, Yaprakbank'a getiriyoruz. Paramızı peşin alıp evimize dönüyoruz. Günlük ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayabiliyoruz. Bir kilo yaprak 70 TL. İyi fiyat üzümden daha çok para kazanıyor. Hasat öncesi günlük para kazanarak, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan toptan 70 TL'ye satılan asma yaprakları Manisa'nın pazarlarında ise 200 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır