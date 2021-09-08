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Mersin'de büyütüp Irak'taki Amerikalı askerlere gönderiyorlar

08.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesinin tanesi 25- 30 liradan alıcı buluyor. Irak'taki Amerikan askerlerine ejder meyvesi gönderdiklerini belirten Zekeriya Akyar, "Amerikalılar, ejder meyvesini çok seviyor. Rusya, Ukrayna, Irak gibi ülkelere de ihracatı yapılıyor" dedi.

Mersin'de büyütüp Irak'taki Amerikalı askerlere gönderiyorlar

Türkiye'de ilk defa 2014 yılında ekimi yapılan ejder meyvesi, en çok para kazandıran alternatif ürün oldu. Bahçede tanesi 30 liraya kadar satılan meyve, bir dönümden yaklaşık 40 bin lira kazanç sağlıyor.

Erdemli’nin Tömük Mahallesi'nde domates serasını ejder meyvesi serasına çeviren Bahire Timurtaş (45), "4 yıl önce domates seramız vardı ve gelirimiz çok düşüktü. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine alternatif ürün olarak ejder meyvesi diktik. 3 yıldır ejder meyvesinin hasadını yapıyoruz ve gerçekten çok mutluyuz. Bakımı çok kolay ve kazancı da çok olan bir meyve. Şu anda dalında tanesini 25-30 TL'den satıyoruz. Pazar sorunumuz hiç yok. Bir dönümden yılda 40-50 bin TL arası gelir elde ediyoruz. Seramızda ejder meyvesi hasadı yapıyoruz. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyorum" dedi.

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"130 DEKARLIK ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR"

Ziraat Mühendisi Mustafa Besili ise, "Mersin'in iklimi dolayısıyla Asya ve Güney Amerika ülkelerinde yetiştirilen ejder meyvesi, burada da çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Çiftçilerimizin alternatif ürün olarak dikimine başladığı ejder meyvesi her geçen gün üretimi de artmaktadır. Mersin bölgesinde şu anda yaklaşık 130 dekarlık alanda üretim yapılıyor.

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Bu üretim miktarı gelecek yıllarda da daha da artacaktır. İlaçsız sadece doğal olarak yetiştirilen ve özellikle diyabet hastalarının çok tükettiği ejder meyvesi, vitamin ve mineral bakımından da çok zengin bir meyve. Domates ve diğer sebzelere oranla kazancı çok olan ejder meyvesi, üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bakımı kolay ve masrafı az olan ejder meyvesinin bölgemizde daha çok yetiştirilmesi için çiftçilerimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

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"YURT DIŞINDAN BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR"

Ejder meyvesi üreticisi Zekeriya Akyar da şunları söyledi:

Ejder meyvesi bölgemizde hızla üretimi yapılan bir meyve. Özellikle yurt dışından büyük talep gören ejder meyvesi, Rusya, Ukrayna, Irak gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. Şu anda ejder meyvesini Irak’ta bulunan Amerikan askerlerinin isteği üzerine Irak’a gönderiyoruz. Amerikalılar ejder meyvesini çok seviyor. Tanesi 25-30 TL'den alınan ejder meyvesi hem üreticisini sevindiriyor hem de tüccarını sevindiriyor. Ejder meyvesi hasadı bölgemizde devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Amerika Irak
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