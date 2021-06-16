Meyveden kolonya yaptılar, yurt dışına bile sipariş göndermeye başladılar

Koronavirüs salgınının baş göstermesiyle birlikte çok sayıda sahte kolonya ve dezenfektan üretiminin yapıldığını gören Sağlık Bakanlığı, eczacılara kolonya ve dezenfektan üretmeleri için imkan tanıdı. Iğdırlı Eczacı Ümit Eren ise bu durumu fırsat bilerek harekete geçti ve kayısı meyvesinden kolonya ve dezenfektan üretti. Kayısı kolonyası hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla talep görmeye başlayınca Eczacı Ümit Eren, pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte kayısı kolonyasının daha iyi tanıtılabilmesi için yurt içinde düzenlenecek fuarlara katılmayı planladığını söyledi.

"IĞDIR'A ÖZGÜ BİR ÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ İNSANLARIN DA HOŞUNA GİTTİ"

Ürettikleri kayısı kolonyasının tamamen eczacı üretimi olan güzel bir ürün olduğunu belirten Eczacı Ümit Eren, “Pandeminin ilk çıktığı dönemde Sağlık Bakanlığı piyasada fahiş fiyata satılan dezenfektan ve kolonyaları görünce eczacılara dezenfektan ve kolonya üretme hakkı verdi.

Bende görev bilincimle ilk olarak dezenfektan ürettim sonra bunu geliştirerek değişik esanslarla kolonya üretmeye başladım. Akabinde Iğdır’ın meyvesi ve coğrafi işareti olan kayısı kolonyasını ürettim. Birden bire çok tutuldu. Halkın da hoşuna gitti. Iğdır’a özgü bir ürünün üretilmesi insanların da hoşuna gitti. Güzel tepkiler alınca şirketleştik. Tüm yasal izinlerimizi alarak üretimine geçtik. İmalathanemizde bizimle beraber çalışan 2 eczacı arkadaşımız daha var. Tamamen eczacı üretimi olan güzel bir ürün ortaya çıkarmış olduk” dedi.