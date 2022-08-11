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Mısır yerine biber ektiler! 13 kat fazla kazandılar

11.08.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavunuyla ünlü Kırkağaç'ta üreticiler biber çeşitleriyle gelirlerini artırdı. Aynı alanda mısıra göre 13 kat daha fazla gelir sağlayan biber üretiminin ekim alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Mısır yerine biber ektiler! 13 kat fazla kazandılar

Dünyaca ünlü kavunuyla yakından tanınan Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki üreticiler son yıllarda biber dikimini artırmaya başladı. 10 yıl önce sadece 2 çiftçinin ekimini yaptığı biber üretimi bu yıl 50 çiftçi tarafından 800 dekarlık bir alanda gerçekleştiriliyor. Aynı alanda dane mısıra göre 13 kat daha fazla getirisi olan biber üretiminin ilçede daha da artması hedefleniyor.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 10 yıl önce sadece 2 çiftçinin ektiği biber çeşitlerinin, bu yıl 50 çiftçi tarafından yaklaşık 800 dekarlık alanda üretimi gerçekleştiriliyor. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde ilçeye gelen firmalar, bibere büyük ilgi gösteriyor.

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"DANE MISIRA GÖRE 13 KAT DAHA FAZLA GELİR SAĞLIYOR"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, çiftçilerin bibere ağırlık vermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Özarı, "İlçemizde son yıllarda biber ekilişi son derece yükselmiştir. Bundan 10 yıl önce 2-3 çiftçi ile başlamış olduğumuz biber tarımına bugünlerde 50 çiftçiye yükselmiş durumdayız. İlçe bazında yaklaşık 700-800 dekar biberimiz var. Bunların içinde Jalapeno biberi, domates biberi, kardola biberi, üç burun biberi ve diğer biber çeşitlerimiz var. İlçemizin ekonomisine çok büyük katkı sağladı. İlçemizde bizim 30 bin dekar danelik mısır ekilişi yapılmakta. Kendi kendime düşündüm dedim ki; bu 30 bin dekarın biber olduğu varsayarsak mısırdan aldığımız para 30 bin dekarda 275 milyon TL, bunun biber olduğunu düşünürsek 3 milyar 750 milyon TL’dir. Yani neredeyse Kırkağaç çiftçisine 12-13 katı daha fazla para gelir olarak gelecek. Bence özellikle bizim gibi tarıma dayalı bir ilçenin refah seviyesini, gelişmişlik seviyesini, onların kazancını ilçenin her şeyini geliştirmek istiyorsak tarımını desteklememiz lazım. Tarım kazanırsa bütün sektörler kazanmış olur." dedi.

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FİRMALAR DA MEMNUN

"Ben bir Ziraat Odası Başkanı olarak biberciliğin gelişmesinden yanayım" diyen Özarı, "Biz yaklaşık 3-4 firmayla sözleşmeli olarak ilçemizde bin dekara yakın bir ekiliş yapmaktayız. Bu firmalarımız genellikle turşu firması, konserve firması ve salça firmasıdır. Onlar ilçemizden ortalama bin dekarlık yerde biber alımı yapıyorlar. Çiftçilerimiz memnun, firma sahipleri memnun. Ayrıca bizim ilçemizde biberlerimizde virüs olmadığı için herhangi bir hastalığa da maruz kalmıyor biberlerimiz. Çok sağlıklı bir şekilde yetişiyor. Yani firmalar Kırkağaç’ımızın biberinden son derece memnunlar. İnşallah gün geçtikçe biber tarımımız çoğalarak devam edecek. Bundan 10 yıl önce 70-80 dekarla başlayan bibercilik tarımımız, bugün 700-800 dekarlara gelmiştir. Ben öyle inanıyorum ki biberden iyi bir gelir eden çiftçi sayısı çoğaldıkça bu rakam 7-8 bin dekarlara kadar çıkacaktır. Çıkmasını da bir ziraat odası başkanı olarak temenni ediyorum.” diye konuştu.

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"GETİRİSİ OLDUKÇA GÜZEL"

Kırkağaç’ta uzun yıllardır çiftçilikle geçimini sağladığını söyleyen Hilmi Şentürk ise, “10 yıldır biber ekimi yapmaktayım. Biberden güzel gelir sağlıyorum. Bunun yanında çok sayıda işçi bu işten ekmek yiyor. Biberde güzel bir gelir var. Para yapıyor. Anlaşmalı firmalarla sözleşmeli olarak ekiliyor. Eken ne kadar çok olursa talep de o kadar fazla olur. Biberden memnunuz. İlçemizde inşallah bibercilik daha da gelişir. Jalapeno biberi, domates biberi, kardola biberi, kiraz biber ekiyoruz ve bunların getirisi de gayet güzel” dedi.

Genç çiftçilerden Eren Şentürk ise şunları söyledi: “Babamla çiftçilik yapmaktayız. Yıllardır biber ekiyoruz ve bunun getirisi de yüksek oluyor. Mısırdan ya da başka bir üründen kazancı daha güzel oluyor. Diğer çiftçilerimize de bunu tavsiye ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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