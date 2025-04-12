FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Nisan'ın soğuk havası kayısı ağaçlarındaki çiçekleri döktü

Nisan'ın soğuk havası kayısı ağaçlarındaki çiçekleri döktü

12.04.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta nisan ayında yaşanan soğuk hava ve kar yağışı tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Sivas’ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Üreticiler kaybın büyük olduğunu belirtip yiyecek kayısı bulamayacaklarını iddia ettiler.

Nisan'ın soğuk havası kayısı ağaçlarındaki çiçekleri döktü

Gürün Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç zararın büyük olduğun ifade edip, "Akşamki soğuklardan dolayı kayısı fidanlarımız zarar gördü. Eksi 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı kayısı fidanlarımızı yaktı. Köylülerimizin hepsi mağdur. Yemeye bile kayısımız kalmadı" şeklinde konuştu.

BİR TANE BİLE SAĞLAM KALMADI

Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise yağan kar ve soğuğun kayısı ağaçlarını vurduğunu belirtip, "11 Nisan akşamı yağan karla düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Yemeye bile bu sene kayısıyı zor buluruz. Sivas genelinde kayısı üretiminde Tepecik köyü yüzde 20'lik bir kısmını üretmektedir. Ancak şu anda hiçbir tane sağlam kayısı fidanımız kalmadı. Ağaçların hepsini soğuk vurmuş durumdadır. Bahçe sahipleri ne kadar ateş yaksa da eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Köylülerin bütün geliri bütün ümidi kayısı ağaçlarına bağlıydı. Soğuk hava ise kayısı ağaçlarını tamamen vurdu" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Salihli’de zeytin üreticilerine ‘halkalı leke’ uyarısıSalihli’de zeytin üreticilerine ‘halkalı leke’ uyarısı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldıABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Anahtar Kelimeler:
kayısı kış don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu!

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

Üreticiler tarlalarını ateşe verdi: Sebebi ise...

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

ABD-Çin geriliminde tek çözüm! 'Türkiye bu işten karlı çıkacak!'

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Faturalarda yeni düzenleme hayata geçti!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bayramda yolcu rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bayramda yolcu rekoru kırıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.