Nisan'ın soğuk havası kayısı ağaçlarındaki çiçekleri döktü

Gürün Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç zararın büyük olduğun ifade edip, "Akşamki soğuklardan dolayı kayısı fidanlarımız zarar gördü. Eksi 7 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı kayısı fidanlarımızı yaktı. Köylülerimizin hepsi mağdur. Yemeye bile kayısımız kalmadı" şeklinde konuştu.

BİR TANE BİLE SAĞLAM KALMADI

Bahçeiçi köyü muhtarı Arif Koca ise yağan kar ve soğuğun kayısı ağaçlarını vurduğunu belirtip, "11 Nisan akşamı yağan karla düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Yemeye bile bu sene kayısıyı zor buluruz. Sivas genelinde kayısı üretiminde Tepecik köyü yüzde 20'lik bir kısmını üretmektedir. Ancak şu anda hiçbir tane sağlam kayısı fidanımız kalmadı. Ağaçların hepsini soğuk vurmuş durumdadır. Bahçe sahipleri ne kadar ateş yaksa da eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı bütün kayısı ağaçlarını vurdu. Köylülerin bütün geliri bütün ümidi kayısı ağaçlarına bağlıydı. Soğuk hava ise kayısı ağaçlarını tamamen vurdu" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır