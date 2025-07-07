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Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi' 1 hafta içinde 10 kişi mağdur oldu

Tokat'ta coğrafi işaret tescilli bağ yaprağında hasat dönemi başladı. 4 köyde 1 ton coğrafi işaret tescilli bağ yaprağı çalındı. Köylüler, hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı. Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Alaettin Öncü, dönüşümlü olarak nöbet tuttuklarını ifade etti.

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi' 1 hafta içinde 10 kişi mağdur oldu

Tokat'ta coğrafi işaret tescilli bağ yaprağında hasat dönemi başlarken, birçok köyden 'hırsızlık' ihbarı geldi. 4 köyden yaklaşık 1 ton Tokat yaprağı çalınırken, köylüler hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutmaya başladı.

Nöbet tutmaya başladılar! İlk defa başımıza geldi 1 hafta içinde 10 kişi mağdur oldu 1

'DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞTI'

Nöbet tutmaya başladılar! İlk defa başımıza geldi 1 hafta içinde 10 kişi mağdur oldu 2

Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Alaettin Öncü, "Perşembe günü bağımıza geldiğimizde, yaprak toplamaya girdik. Bağımıza baktığımızda gördük ki yaprakları toplamışlar. Daha sonra araştırdığımızda, Emirseyit beldesinde, Necip Köyü, Kat köyünde de aynı hırsızlıkların olduğunu öğrendik. 800 kilogram yaprağımız çalındı gitti. Jandarmaya giderek durumu izah ettik. Köyümüzde ilk defa yaprak çalınması başımıza geldi. Daha önce hiç olmamıştı. 1 hafta içerisinde köyümüzde 8-10 kişinin daha bağlarında yaprak hırsızlığı oldu. Bu arkadaşlarımız ile birlikte geceleri ve gündüzleri dönüşümlü olarak devriye nöbeti tutuyoruz" dedi.
Nöbet tutmaya başladılar! İlk defa başımıza geldi 1 hafta içinde 10 kişi mağdur oldu 3

'BAĞIMI MAHVETMİŞLER'

Nöbet tutmaya başladılar! İlk defa başımıza geldi 1 hafta içinde 10 kişi mağdur oldu 4

Köylülerden Şükrü Can ise "Bağlarda yaprakların çalındığını duyduk. Duyduğumda eşim ile birlikte bağımıza gittik. Baktığımızda ise toplandığını gördük. Bağımızda zarar vermişler. Üzümlerimin üzerini açmışlar. Bağımı mahvetmişler. Şimdiye kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. İlk defa geldi. Artık sıra ile bağlarımızı beklemeye başladık" diye konuştu.
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Tokat hırsızlık hasat
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