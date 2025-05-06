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Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin aile şirketine ait mağazalar tek tek kapanmaya başladı. Bakanlığı döneminde 13 mağaza açan Nebati, 2023'ten bu yana 11 mağazasını kapatmak zorunda kaldı.

Nureddin Nebati'nin tadını kaçıran haber! Mağazaları tek tek kapanıyor
Ufuk Dağ

Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde çokça tartışılan Nureddin Nebati de güncel ekonomik durumdan nasibini aldı. Eski Bakan Nebati'nin 2023 yılından bu yana aile şirketine ait 11 mağaza kapandı. ‘Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’, ‘Neoklasik ekonomi modelinden epistomolojik bir kopuş’, ‘Şimdi uyuyun, 6 ay sonra uyanın. Çok farklı noktalara gideceğiz’ gibi sözleriyle sık sık gündeme gelen Nebati’nin aile şirketi B&G Store’un, Laleli, Beyoğlu ve Eyüp şubeleri de kapandı.

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BAKANLIK DÖNEMİNDE 13 YENİ ŞUBE AÇMIŞTI

Nebati’nin aile şirketi B&G Store Mağazacılık, Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında 13 yeni şube açmıştı. Şirket 2023 yılından bu yana sadece 2 şube açtı ve 2025 yılında ise yeni şube açılmadı.

2023'TEN BU YANA 11 ŞUBESİ KAPANDI

Sözcü'de yer alan habere göre B&G Store Mağazacılık Anonim Şirketi 2023, 2024 ve 2025 yıllarında ise 11 şubesinin kapısına kilit vurdu. Küçülmeye giderek, 2023 ve 2024 yıllarında 4’er şubesini kapattı. Bu yılın ilk 4 ayında ise İstanbul’da önce Eyüp şubesini sonra İstiklal Caddesi şubesini ve 30 Nisan 2025’te de Laleli şubesini kapattı. Böylelikle Nebati’nin şirketinin kapanan mağaza sayısı 11 oldu.

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KAPANAN MAĞAZALARI

Nebati’nin son dönemde kapanan mağazaları şöyle:3 Eylül 2024’te İstanbul Havalimanı Terminal Şubesi, 3 Ekim 2024 Ataköy şubesi, 4 Ekim 2024 Meydan AVM şubesi, 11 Aralık 2024 İstanbul Havalimanı İç Hatlar şubesi, 14 Ocak 2025 Eyüp şubesi, 15 Ocak 2025 İstiklal caddesi şubesi, 30 Nisan 2025 Laleli şubesi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati mağaza
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