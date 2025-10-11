O gün götürüp verdiği 700 mark, bugün 103 bin TL olarak geri döndü

Hatay Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünü kullanan şoför Ümit Tosun, seferini tamamlayıp son durağa geldiğinde araç içinde yaptığı kontrol sırasında bir koltuk üzerinde poşet fark etti. Poşeti açan Tosun, içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce durumu hemen amirlerine bildirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu içinde 103 bin TL bulunan poşetin yolculardan Mehmet Karaman'a ait olduğunu belirledi.

Karaman'a ulaşılarak poşet teslim edildi.

Parasını teslim alırken duygulanan Mehmet Karaman, "Yıllar önce Almanya'da 700 mark para bulup sahibine ulaştırmıştım. Bugün benzer bir durumu kendim yaşadım. Allah bu dürüst şoförden razı olsun. Demek ki yapılan iyilik bir şekilde insana geri dönüyor" dedi.

Dürüstlüğüyle takdir toplayan şoför Ümit Tosun ise, "11.40 seferinde çalışıyordum. Bir yolcumuz İskenderun merkez Mursaloğlu durağında indi. Seyir halindeyken dikiz aynasından koltuk üzerinde bir poşet fark ettim. Kontrol ettiğimde içinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Hemen amirlerime durumu bildirdim. Ekiplerimizle birlikte poşetin sahibine ulaştık. Paranın miktarını teyit ettikten sonra tutanakla kendisine teslim ettik. İçinde 103 bin TL vardı. Ben sadece görevimi yaptım. Herkesin yapması gereken buydu" ifadelerini kullandı. (İHA)