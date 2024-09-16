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  4. Özel izin aldı: Fidanlarını dikmeden Ankaralı bir şirketle anlaştı... "Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk"

Özel izin aldı: Fidanlarını dikmeden Ankaralı bir şirketle anlaştı... "Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk"

16.09.2024 16:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teşvikiyle Kastamonu'da çiftçilik yapan Kenan Erkan Çevikoğlu arazisine böğürtlen dikti. İki yılda 15 ton hasat alan Çevikoğlu, bu yıl 40 dekarlık alana böğürtlen dikerek 80 ton ürün beklemeye başladı.

Kastamonu'da çiftçilik yapan Kenan Erkan Çevikoğlu daha öncesinde arpa ve buğday ektiği arazisine pandemi döneminde katma değeri yüksek olduğu için çilek ekimi yaptı. Çileğin veriminden memnun kalınca Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının da teşvik ve sözleşmeli dikimiyle ilk etapta deneme amaçlı 6,5 dekarlık alana böğürtlen dikti.İki yıl gibi kısa sürede 15 ton böğürtlen hasat etti.

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BİR FİRMA İLE ANLAŞTI BİLE

Bunun üzerine Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da özel izniyle yurtdışından böğürtlen fidanı getirtti. Böğürtlen fidanlarını 40 dekarlık alana dikmeye devam eden Çevikoğlu, 2-3 yıl içerisinde 80 ton hasat beklerken daha böğürtlen fidanlarını toprakla buluşturmadan Ankara'da bir firma ile anlaşma yaptı.

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BUĞDAYDAN BÖĞÜRTLENE ÜRETİM

2 yıl içerisinde 80 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini söyleyen Çevikoğlu, “Atalarımızdan kalan bu topraklarda daha önceden arpa ve buğday üretimi yapılmaktaydı. Pandemi döneminde boş vaktimiz çoktu, araştırdık. Katma değerli ürün olarak çilek ekiminde bulunduk. Daha sonra ahududu ve böğürtlen üretmek için kolları sıvadık. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın özel izinleriyle, bakanlığın özel izinleriyle yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz” dedi.

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YENİ MODEL İLE ANKARA'YA GÖNDERECEKLER

İki sene önce böğürtlen dikimine başladıklarını anlatan Çevikoğlu, “Bu sene 15 ton civarında bir böğürtlen hasadımız oldu. 2 sene içerisinde bu sayıyı 80 tona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanın özelliği hem haziran ayında hem de ekim ayında hasat etmemizdir. Normalde Türkiye'deki hasat ayı Ağustos'tur. 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen dikimini tamamlamıştık. Şu anda 40 dekarı tamamlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni geliştirmiş olduğu, sözleşmeli üretim modeliyle ürettiğimiz tüm ürünleri Ankara'da bir firmaya göndereceğiz” diye konuştu.
Çocukluklarında ormanlarda hayvan otlattıkları sırada böğürtlenleri yediklerini anlatan Ayşe Aydost ise “Ormanlarda hayvan otlatırken yiyorduk. Bu kadar detaylı bilmiyorduk. Dikenli olurdu. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalar dikiliyor hasadı yapıyor. 60 ile 80 kilo arasında bir kişi günlük böğürtlen toplayabiliyor” şeklinde konuştu.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
böğürtlen Tarım ve Orman Bakanlığı
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