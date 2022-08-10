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  4. Pilot olmak istedi! Şimdi evinde uçak yapıyor, tanesini 25 bin liraya satıyor

Pilot olmak istedi! Şimdi evinde uçak yapıyor, tanesini 25 bin liraya satıyor

10.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pilot olma hayali kuran Ömer Faruk Karakoyun, bu hedefine ulaşamasa da evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek evinde maket uçak yapmaya başladı. Titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya’dan bile sipariş geldi. Tasarımlarının sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Karakoyun, çizimini bir ayda tamamladığı 2 metre uzunluğundaki uçağı 25 bin liraya göndereceğini açıkladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan meslek lisesi mezunu genç, evinde maket uçak yapmaya başladı. Titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya’dan bile sipariş geldi.

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“PİLOT OLMA HAYALİM VARDI”

Çocukluğunun geçtiği İstanbul’da evleri havalimanına yakın olduğu için pilot olma hayali kuran Ömer Faruk Karakoyun, bu hedefine ulaşamasa da evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek uçakları tutkuyla şekillendirmeye başladı. Uçakların peşinden heyecanla baktığı günleri anlatan 27 yaşındaki Karakoyun, “Işıkları, motor sesleri bende merak uyandırdı. Pilotluk sınavlarına hazırlandım. Ama nasip değilmiş, olmadı. Ben de pes etmedim. Yine hayalimin peşinden gidiyorum. Yaptığım uçak tasarımları da o aşkın ve tutkunun birer parçası oldu" dedi.

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“MOTORLARININ TANESİNE BİR HAFTA UĞRAŞ VERDİM”

Ağaç parçaları kullanarak yaptığı ilk uçağı 2,5 ayda tamamladığına değinen meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Karakoyun, “Çok ince işçiliği var. Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim. İşimi seviyorum ve severek yapıyorum. Erken saatlerde kalkıp gece yarılarına kadar çalışıyorum” diye konuştu.

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“ALMANYA’DAN UÇAK SİPARİŞİ ALDIM, 25 BİN LİRAYA SATACAĞIM”

Tasarımlarının sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Karakoyun, “Çizimini bir ayda tamamladığım 2 metre uzunluğundaki uçağı Türkiye'den Almanya'nın Berlin şehrine sipariş olarak yaklaşık 25 bin lira bedelle göndereceğim" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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