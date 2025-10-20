FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL'ye sattılar 'Etle başa baş gider'

İçerik devam ediyor

Bolu'da yağışların ardından ormanlarda çıkan kanlıca mantarlarını kova kova toplayan vatandaşlar, pazarda satışa çıkardı. Kilosu 400 TL'den satılan kanlıca mantarı vatandaşın gözdesi oldu. Çukurören köyünde yaşayan Hamide Çetinkaya, alkanlıca mantarına vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi.

Bolu'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından ormanlarda çıkan mantarlar vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlara giden vatandaşlar, kova kova mantar toplayarak İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında satışa sundu.

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL ye sattılar Etle başa baş gider 1

KİLOSU 400 TL! YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Pazarda kilosu 400 liradan satılan kanlıca mantarı yoğun ilgi gördü.

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL ye sattılar Etle başa baş gider 2

Diğer mantar türleri ise söbelen 250, ağaç mantarı 200, karemel kadunu 250, kokulu mantar 150, mıntırık 300, kayışkıran ise 150 liradan satıldı.

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL ye sattılar Etle başa baş gider 3

"KANLICAYA VATANDAŞ ÇOK RAĞBET GÖSTERİYOR"

Çukurören köyünde yaşayan Hamide Çetinkaya, alkanlıca mantarına vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi.

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL ye sattılar Etle başa baş gider 4

Çetinkaya, "Köyün kenarlarına gidiyoruz. Orman yakın, oradan topluyoruz. Havanın durumuna göre, yağmur yağar ve hava ısınırsa daha fazla mantar çıkar. Kanlıcaya vatandaş çok rağbet gösteriyor. Benim en sevdiğim mantar, 'kara malgudun' dediğimiz mantar. Etle başa baş gider ama o çok bulunmadığı için burada satmıyoruz" dedi. (İHA)

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL ye sattılar Etle başa baş gider 5

Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL ye sattılar Etle başa baş gider 6

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında' Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında'
Türkiye'de geçen yıl 651,8 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldıTürkiye'de geçen yıl 651,8 milyar liralık AR-GE harcaması yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Bolu mantar fiyat satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.