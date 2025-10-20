Rağbet çok! Kova kova toplayıp kilosunu 400 TL'ye sattılar 'Etle başa baş gider'

Bolu'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından ormanlarda çıkan mantarlar vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlara giden vatandaşlar, kova kova mantar toplayarak İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında satışa sundu.

KİLOSU 400 TL! YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Pazarda kilosu 400 liradan satılan kanlıca mantarı yoğun ilgi gördü.

Diğer mantar türleri ise söbelen 250, ağaç mantarı 200, karemel kadunu 250, kokulu mantar 150, mıntırık 300, kayışkıran ise 150 liradan satıldı.

"KANLICAYA VATANDAŞ ÇOK RAĞBET GÖSTERİYOR"

Çukurören köyünde yaşayan Hamide Çetinkaya, alkanlıca mantarına vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi.

Çetinkaya, "Köyün kenarlarına gidiyoruz. Orman yakın, oradan topluyoruz. Havanın durumuna göre, yağmur yağar ve hava ısınırsa daha fazla mantar çıkar. Kanlıcaya vatandaş çok rağbet gösteriyor. Benim en sevdiğim mantar, 'kara malgudun' dediğimiz mantar. Etle başa baş gider ama o çok bulunmadığı için burada satmıyoruz" dedi. (İHA)