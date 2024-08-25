Resmi Gazete’de yayımlandı! Tüm genç ve kadın çalıştıranları ilgilendiriyor…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ hayata geçirdi. Bu düzenlemeye göre, işverenlerin kadın veya genç istihdamını artırmaya yönelik ek sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanması planlanıyor. İSPİH desteği, 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren yapılan tüm başvurular, bu düzenlemenin teşvik belgeleri kapsamında olacak.

İLAVE PRİM DESTEĞİNDE BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanmak isteyen yatırımcıların, teşvik belgesinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteği süresi dolduktan sonraki 3 ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurması gerekiyor.

Teşvik belgelerinde belirtilen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kısmi süreli çalışma, raporlu günler, ücretsiz izin gibi eksik günler hariç olmak üzere, toplamda 360 gün prim ödemiş olan kadın veya genç çalışanlar (18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşını henüz geçmemiş kişiler) İSPİH desteği için hesaplamada dikkate alınması öngörülüyor.

ÇALIŞAN SAYISI BELİRTİLEN EK İSTİHDAM SAYISINDAN FAZLA OLAMAYACAK

CNN TÜRK’te yer alan habere göre, yararlanılan destek tutarı, yatırımcının teşvik belgesinde belirtilen azami destek tutarını aşmamalıdır. Ayrıca hesaplanan çalışan sayısı, teşvik belgesinde belirtilen ek istihdam sayısından fazla olamamasına dikkat edilmelidir.

İSPİH desteğinden yararlanan firmalarla ilgili bilgileri, SGK her ay bir kez Bakanlığa iletecek. Bu bilgiler arasında firmanın adı, teşvik belgesi numarası, iş yeri sicil numarası, istihdam sayısı, vergi dairesi ve numarası, destek başlangıç tarihi ve destekten yararlanma süresi yer alması zorunludur.