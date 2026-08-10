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Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Gece gündüz uykusuz çalışıyorlar

Ordu’da fındık hasadının ardından ürünleri kabuğundan ayıran patozcular yoğun mesaiye hazırlanırken, bu sezon saatlik çalışma ücretlerinin 6 bin TL olduğunu söylediler.

Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Gece gündüz uykusuz çalışıyorlar

Fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalardaki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için de çalışmalar başladı. Yılda yaklaşık 1,5 ay yoğun şekilde çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma şartlarına rağmen üreticilere hizmet veriyor.

Saatte 6 bin TL kazanıyorlar: Gece gündüz uykusuz çalışıyorlar 1

GECE BOYUNCA DEVAM EDEBİLİYOR

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre gece boyunca devam edebildiğini söyledi. Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, ardından orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti.

"YERİ GELİYOR SABAHA KADAR UYKUSUZ VE TOZ İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Durmuş, "Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira" dedi.

Patoz sahibi Selahattin Bol ise sezon boyunca yoğun ve zorlu şartlar altında çalıştıklarını ifade ederek, fındık sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fındık patoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
1 dönüm tarlası yok fındıkçıdan çok kazanıyoruz diyorlar utanmada yok..
saati 6 bin TL ALLAH merhamet versin saatte 4 litre yakıt yakar sonra pahalılığı bizi yönetenlere atarsınız
Zeytin yağı düştükçe düştü.1 litre 150TL.Zeytin işçisi çırpıcı 5000T.Toplayıcı4000TL yevmiye alıyor.Külliyen zarar.
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