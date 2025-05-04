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Sarıgöl’de bağ yaprağı sezonu açıldı

Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde taze bağ yaprağı alım sezonu başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan yapraklar, öğleye doğru alım merkezlerine getirilerek satışa sunuluyor.

Sarıgöl’de bağ yaprağı sezonu açıldı

Sarıgöl ve çevre köylerde birçok noktada kurulan alım merkezlerinde, kısa saplı ve birinci sınıf yapraklar 80 TL’den, diğer sağlıklı yapraklar ise 75 TL’den alınıyor.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

Yaprak toplama işi, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve gençler tarafından ailecek yürütülüyor. Toplanan yapraklar hem taze olarak satılıyor hem de evlerde salamura edilerek kışlık tüketime hazırlanıyor. Beşer kiloluk bidonlarda muhafaza edilen salamura yapraklar, aileler için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

İHRACATA DA KATKI SUNUYOR

Toplanan yaprakların önemli bir kısmı, Sarıgöl’deki salamura tesislerinde işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderilen salamura yapraklar, bölge ekonomisine önemli bir döviz girdisi de sağlıyor.

"SEZONA HAYIRLISIYLA BAŞLADIK"

Yaprak alımı yapan işletmecilerden Ferdi Karakuş, bu yılki sezonun umut verici başladığını belirterek, "2025 yılı taze bağ yaprağı alımlarına hayırlısıyla başladık. İlk gün dört ila beş ton arası alım yapmayı planlıyoruz. Alımlarımız eylül ayı sonuna kadar sürecek" dedi.

Sarıgöl’de bağ yaprağı sezonunun açılmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik artarken, hem üretici hem de alıcılar sezonun bereketli geçmesini temenni etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İhracat satış
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