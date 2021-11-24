FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. SEM, Google Premier Partners Awards “Online Sales” Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyi ajansı seçildi

SEM, Google Premier Partners Awards “Online Sales” Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyi ajansı seçildi

24.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

360 derece dijital pazarlama ve veri analizi alanlarında markalara 14 yıldır danışmanlık hizmeti veren SEM, Ekim ayında gerçekleşen Google Premier Partner Awards yarışmasında “Online Sales ve App Growth” kategorilerinde finale kaldı. 28 Ekim 2021 tarihinde online olarak gerçekleşen ödül töreninde dijital pazarlama ve reklamcılık alanında Avrupa’nın önde gelen ajansları bu prestijli ödül için bir araya geldi.

SEM, Google Premier Partners Awards “Online Sales” Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyi ajansı seçildi

Dijital pazarlama ve dijital reklamcılık bugün her zamankinden daha yaygın, daha popüler ve daha kullanışlı. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte artan dijital tüketim yüzünden müşterilerini ürünlerine ve hizmetlerine çekmek için harekete geçen markalar, pazarlama hedeflerine ulaşmak için dijital pazarlama ve reklamcılık alanlarına büyük bütçeler ayırmış durumda. Dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe Türkiye’nin ilk arama motoru reklamcılığı yapmak üzere kurulan ve bugün dijital alanda sektöre öncülük eden ajansların başında gelen SEM, geçtiğimiz günlerde ülkemiz adına gurur verici bir başarıya imza attı!

EMEA BÖLGESİNİN EN İYİSİ SEM SEÇİLDİ

Google tarafından düzenlenen Google Premier Partner Awards yarışmasında “Online Sales, Brand Awareness, Lead Generation, App Growth, Diversity, Equity, and Inclusion ve Account Team” kategorileri yer aldı. Dijital pazarlama ve reklamcılık alanlarında Avrupa’nın önde gelen ve adından söz ettiren ajanslar müşterileriyle yaptıkları çalışmalarla sahne aldılar. Ülkemizi ise “Online Sales ve App Growth” olmak üzere iki farklı kategoride finale kalan SEM temsil etti. Google tarafından düzenlenen ödül töreninde “Online Sales” kategorisinin kazananı Beymen için yaptığı çalışmalar ile SEM oldu. EMEA bölgesinde rakipleri Croud (İngiltere), iProspect (Fransa), Performance Media (Polonya) ve Webrepublic (İsviçre) gibi önemli ajansları geride bırakan SEM, EMEA bölgesinin “Online Sales” kategorisinde Türkiye’ye ilk defa bu ödülü getirmiş oldu.

SEM - Google (1)

BAŞARI BASAMAKLARINI 14 YILDIR ADIM ADIM TIRMANIYORUZ"

Ödül açıklandıktan sonra Google tarafından gerçekleştirilen röportaja konuk olan SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz şu sözleri söyledi;

“Beşincisi düzenlenen Google Premier Partner Awards yarışmasının üç yılında, toplam dört farklı kategoride finale kalarak sürekli EMEA Bölgesi’nin en iyi ajansları arasında yer alıyorduk. Bu sene ödülü alarak bu başarımızı taçlandırmış olduk. Hizmet sektöründe çalışan bir firma olarak yaptığımız işte en iyi olmak ve müşterilerimizin işini çok iyi bilmek günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri. Bu iki konuya odaklandığınızda başarı kaçınılmaz oluyor. Bu ödülü, yaptığınız işin sahibi olan Google’dan almak bizim için diğer tüm ödüllerden daha anlamlı.”

SEM - Google 2 (1)

SEM’in Genel Müdürü İhsan Ceyhan Solak ise kazandıkları ödül sonrası “EMEA bölgesinde hizmet veren en iyi dijital ajansların, ilgili kategorilerde finale kalanların en iyisinin belirlendiği bu süreçte hem SEM ekiplerine, hem finale kaldığımız markalarımıza hem birlikte ödül aldığımız Beymen Ailesine, hem de tüm teknoloji ve platform partnerlerimize teşekkür ederim. Bu ödül, SEM’in, bu sektörde çalışan profesyonellerin dijital pazarlama alanında global çapta ne kadar yüksek ve etkili bir noktaya gelmiş olduğunu da gösteriyor. Ülkem, ajansım ve ekibim ile ne kadar gurur duysam az!” diye sözlerine devam ederek açıklamalarında bulundu.

Beymen Grup e-ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy, “Beymen Grup olarak mağazalarda müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı alışveriş deneyimimizi dijital kanallarımızda da en iyi şekilde sunabilmek için 2010 yılından bu yana yatırımlarımıza devam ediyoruz. e-ticaret sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Beymen için geliştirdikleri proje ile ülkemize birincilik mutluluğu yaşatan ajansımız SEM’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek verilerPiyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı

Kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı

Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Dev bankadan TCMB için faiz tahmini!

Dev bankadan TCMB için faiz tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıta zam geliyor

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.