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Sıfırdan başladı, patron oldu: 40 çalışanı var

Ordu, Ünye'de yaşayan Mehmet Abasız, 11 yaşında babasını trafik kazasında kaybettikten sonra ailesinin geçim sorumluluğunu üstlendi. Küçük yaşta başladığı çalışma hayatında yıllarca emek veren Abasız, bugün kurduğu işletmeyle 40 kişiye istihdam sağlayan bir girişimci oldu.

Sıfırdan başladı, patron oldu: 40 çalışanı var

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Abasız'ın hayatı, 1998 yılında babasını trafik kazasında kaybetmesiyle değişti. Ortaokul yıllarında eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Abasız, 14 yaşında kardeşiyle birlikte İstanbul'a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için yıllarca çalışan Abasız, daha sonra memleketi Ünye'ye dönerek yaklaşık 20 yıl boyunca çeşitli tekstil firmalarında görev yaptı. Yıllar içinde biriktirdiği sermaye ile kendi işini kurma hayalini gerçekleştiren Abasız, 8 makine ile başladığı üretim faaliyetini büyüterek bugün 40 kişilik istihdam sağlayan bir işletmeye dönüştürdü.

Sıfırdan başladı, patron oldu: 40 çalışanı var 1

"ÇALIŞMA HAYATIMIZ 14 YAŞINDA BAŞLADI"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Mehmet Abasız, babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "1998 yılında babam elim bir trafik kazasında vefat etti. O günden sonra üç kardeşim ve annemle birlikte zorlu bir hayat mücadelesi başladı. Aileme destek olabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldım. Çalışma hayatımız 14 yaşında başladı" dedi.

Sıfırdan başladı, patron oldu: 40 çalışanı var 2

İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte yeniden Ünye'ye döndüklerini ifade eden Abasız, kardeşleriyle beraber uzun yıllar sektörde emek verdiklerini söyledi. Babasız büyümenin hayatında derin izler bıraktığını dile getiren Abasız, yaşadıkları maddi sıkıntıların kendilerini daha güçlü kıldığını vurgulayarak, "Bugün elde ettiğimiz başarının arkasında geçmişte çektiğimiz zorluklar var. Belki de o sıkıntıları yaşamasaydık bu kadar mücadeleci olamazdık. Azmimiz ve çalışkanlığımız bizi bugünlere taşıdı" diye konuştu.

Sıfırdan başladı, patron oldu: 40 çalışanı var 3

"DEVLETİMİZİN SAĞLADIĞI DESTEKLER DE BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLDU"

Pandemi döneminde aile desteğiyle girişimlerini büyüttüklerini kaydeden Abasız, mağaza ve tekstil faaliyetlerinde son dört yılda yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Başarıya ulaşmanın temelinde hedef belirlemek ve azimle çalışmak olduğunu ifade eden Abasız, devlet desteklerinin de süreçte önemli katkı sunduğunu belirterek, "İnsan inanıp çalıştığında başaramayacağı hiçbir şey yok. Ailemin desteğinin yanı sıra devletimizin sağladığı destekler de bizim için çok kıymetli oldu. Üreten işletmelere verilen katkılar nedeniyle devletimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sıfırdan başladı, patron oldu: 40 çalışanı var 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye istihdam girişimci üretim
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