FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Soğuk hava onlara iyi geldi! Bir de yağış olursa... 'Verimli bir sezon olacak'

Soğuk hava onlara iyi geldi! Bir de yağış olursa... 'Verimli bir sezon olacak'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, zeytin üreticileri için olumlu sonuçlar doğurdu. Uzmanlara göre, zeytin ağaçlarının verimli bir çiçeklenme dönemi geçirebilmesi için belirli bir süre boyunca soğuk hava şartlarına maruz kalması gerekiyor.

Soğuk hava onlara iyi geldi! Bir de yağış olursa... 'Verimli bir sezon olacak'

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarının 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda dinlenme sürecine girdiğini ve verimli bir üretim dönemi için 500 ile bin saat arasında soğuklama süresine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

AW404760_02

"ZEYTİN AĞAÇLARININ BAHARDA DAHA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇİÇEKLENMESİNİ SAĞLAYACAK"

Dr. Kıvrak, "Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en fazla uyuyan zeytin ağaçları 432 saat soğuklama süresi geçirmişti. Ancak bu yıl yaşanan Sibirya soğukları sayesinde bu süre önemli ölçüde arttı. Bu durum, zeytin ağaçlarının baharda daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde çiçeklenmesini sağlayacak" dedi.

AW404760_03

Öte yandan, üreticiler için tek endişe yağış eksikliği. Soğuk havanın zeytinliklere olumlu etki ettiğini vurgulayan Dr. Kıvrak, "Şu an için havalar güzel, soğuklar yeterli ama yağmur yağmıyor. Eğer önümüzdeki günlerde dağlara kar, ovalara da yeterli yağmur düşerse, zeytin ağaçları Mayıs ayında güçlü bir çiçeklenme dönemi geçirecek" ifadelerini kullandı.

AW404760_04

Zeytin üreticileri, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde bu yılın verimli bir hasat sezonu olacağını umut ediyor. (İHA)

AW404760_05

Canlı Borsa
Satışlar azalınca fiyatlar düştü! 'Yarı yarıya indirdik' Satışlar azalınca fiyatlar düştü! 'Yarı yarıya indirdik'
Alman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyorAlman kimya sektöründe "duyarlılık" kötüleşmeye devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
zeytin Balıkesir zeytin ağacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı...

Emekli aylığı alanlar dikkat! Milli gelir yükselince yeniden hesaplandı...

Biletsiz otobüse binenler dikkat! Bu hafta Meclis'e sunulacak

Biletsiz otobüse binenler dikkat! Bu hafta Meclis'e sunulacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.