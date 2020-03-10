Son kalaycı 4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

Modern çağın getirdiği yeniliklerle unutulmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini Adana’nın Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde sürdüren son 3 kalay ustasından 2’si, geçen yıl işlerini bıraktı. Dört kuşaktan bu yana 7 yaşından bugüne 51 yıldır mesleğin içinde olan Hulusi Deveci (58) ise kentteki son kalay ustası oldu.

Deveci, burada dede ve babasından kendisine miras kalan kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Kentte kalan son kalay ustası Deveci, kış aylarında aylık 6 ila 7 bin lira arasında, yaz aylarında ise 15 bin lira kazanıyor. Hulusi Deveci, yanında çalışacak ve mesleği sürdürecek işçi bulamadığı için 18 yaşındaki oğluna mesleği öğretmeye çalışıyor.

Kalay ustası Deveci, yanında çalışacak işçiye günlük 150 lira yevmiye ve ayrıca yemek parası vereceğini ancak bulamadığını söyledi.

Mesleğini çok sevdiğini kaydeden Hulusi Deveci, işe gelmek için günlük 80 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Deveci, “4 kuşaktan bu yana kalaycılık yapıyoruz. Kozan’da oturuyorum. Günlük gidiş geliş yapıyorum. Yaklaşık 51 seneden bu yana babamın ve dedemin mesleği olan bu kalaycılığı sürdürüyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Hamurum bununla yoğrulmuş. Babam, dedem, dedemin babası ve amcalarım hep kalaycı. Daha 20-25 sene sürer bu mesleğin yok olması” diye konuştu.