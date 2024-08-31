Tarım Bakanlığı çiftçiye olan desteğini artırdı... Üretimde kaliteyi önem çıkarana kalem kalem zam yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için yeni bir bitkisel üretim destekleme modelini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, sertfikalı tohum ve fidan kullanımı gibi birçok alanda sağlanan destekler "Üretimi Geliştirme Desteği" olarak devam edecek.

Bu kapsamda, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği de yükseltildi. 2025 yılı itibarıyla örtü altı paket destek tutarı dekar başına yüzde 50 artırılarak 2.550 TL'den 3.825 TL'ye, açıkta paket destek tutarı ise 870 TL'den 1.305 TL'ye çıkarıldı.

KİRA ÜCRETİNE YÜZDE 75 ORANINDA ZAM YAPI

Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği de dikkate değer bir gelişme oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 75'i oranında destek sağlanacak.

Ayrıca, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği de yüzde 50 artırılarak 1.500 TL'ye çıkarıldı.

Bunların yanı sıra, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği yüzde 104 oranında artırılarak 294.000 TL'ye yükseltildi.