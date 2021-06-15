Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Karadeniz'de çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, yörede 'mavi yemiş ' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı. Kumbasar, "1 ağaç ortalama 10 kilo meyve veriyor. Kilosu piyasada en düşük 25 liradan alıcı buluyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Marketlerde 80 liraya bile satılıyor” dedi.

Trabzon’da 'likarba', Rize’de 'likapa', Giresun'da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi.

Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.