FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

15.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, yörede 'mavi yemiş ' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı. Kumbasar, "1 ağaç ortalama 10 kilo meyve veriyor. Kilosu piyasada en düşük 25 liradan alıcı buluyor, 50 liraya kadar çıkıyor. "

Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Karadeniz'de çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, yörede 'mavi yemiş ' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi. Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı. Kumbasar, "1 ağaç ortalama 10 kilo meyve veriyor. Kilosu piyasada en düşük 25 liradan alıcı buluyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Marketlerde 80 liraya bile satılıyor” dedi.

Trabzon’da 'likarba', Rize’de 'likapa', Giresun'da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi.

trabzonda-yaban-mersini-ekti-yillik-100-bin-tl-kazaniyor_3741_dhaphoto4

Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.

"KAZANCI ÇOK FAZLA"

Tek ağacın yaklaşık 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, "Kilosu piyasada en düşük 25 TL'den alıcı buluyor, 50 TL'ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL'ye bile satılıyor. Karadeniz’in doğusu bunun için daha uygun. Marmelat, reçel, kuru ve yaş meyve olarak çok amaçlı şekilde kullanılıyor. Bazı ülkelerde 40’a yakın çeşitte yiyecek, içecek, dondurma, sirke, şarap gibi birçok alanda kullanılıyor. Hatta daha değişik türleri olan aronya ve mürver gibi meyveler ülkemize girmeye başladı. Bunlar hem meyve hem ilaç sanayinde kullanılan bir tür" diye konuştu.

trabzonda-yaban-mersini-ekti-yillik-100-bin-tl-kazaniyor_3741_dhaphoto3

Trabzon’da ‘likarba’ ismiyle bilinen meyvenin ilaç sektöründe kullanılması nedeniyle talebinin yüksek olduğunu ve yüksek kazanç sağladığını anlatan Kumbasar, "Bu meyvenin tarımını yaparsak ülkemize büyük döviz kazancı sağlayabilir. Likarba yetiştirmek zor değil. Yılda 1-2 kez bakım yapıyorum, toplaması 1 ay sürüyor. Parası iyi olduğu için toplaması da insanı pek yormuyor. İlk başta küçük bir iş olarak girdim ama şimdi işi büyüterek gidiyorum, kazancı çok fazla. 1 dönüm bahçenin yılda ortalama 100 bin TL geliri var" dedi.

trabzonda-yaban-mersini-ekti-yillik-100-bin-tl-kazaniyor_3741_dhaphoto1

Kaynak: DHA

Yurt dışından bile kuru dolmalık biberlere sipariş yağıyor!Yurt dışından bile kuru dolmalık biberlere sipariş yağıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
30 taneyle başladı, çiftlik kurdu!30 taneyle başladı, çiftlik kurdu!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

ABD'li milyarderin açıklaması ile piyasa yükseldi!

2021 BİM personel alımı şartları ve formu

2021 BİM personel alımı şartları ve formu

Altın hareketli başladı! İşte ilk rakamlar

Altın hareketli başladı! İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Rusya'ya, dikkat çeken mektup: Türkiye uçuşları başlasın

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.