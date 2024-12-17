Tüm il o döviz bürosuna akın etti! Önünde kuyruk oluştu... Sebebini böyle açıkladılar

Uzun yıllardır Samsun’da döviz bürosu olarak faaliyet gösteren 2 adet işletme vardı. Bu işletmelerden birinin kapanmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyacına karşılık verecek tek döviz bürosu önünde kuyruk oluşmaya başladı.

KUYRUKTAKİLER ARASINDA ZAMAN ZAMAN GERGİNLİK YAŞANDI

Kalabalık nedeniyle insanlar sırayla döviz alışverişinde bulunurken, sırada beklemenin oluşturduğu stres nedeniyle de zaman zaman kuyruktakiler arasında gerginlik yaşandı.

"YOĞUNLUK, SAMSUN’DAKİ TEK DÖVİZ BÜROSU OLDUĞUMUZDAN KAYNAKLANIYOR"

İlkadım ilçesinin en işlek caddelerinden Mecidiye Caddesi’nde bulunan döviz bürosunun önündeki kalabalık, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekiyor. Vatandaşlar dövizde bir hareketlilik nedeniyle mi kuyruk olduğu düşüncesine kapılırken, konuya açıklık getiren döviz bürosu görevlisi Ramazan Özyurt, “Bu yoğunluğun sebebi, Samsun’daki tek döviz bürosu olarak kalmamızdan kaynaklanıyor. Onun haricinde genelde döviz alanlar çoğunlukta bulunuyor. Acil ihtiyacı olanlar ancak döviz bozdurmaya geliyor. Şu anda daha çok döviz alım yönünde talep var” dedi. (İHA)