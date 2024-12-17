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  4. Tüm il o döviz bürosuna akın etti! Önünde kuyruk oluştu... Sebebini böyle açıkladılar

Tüm il o döviz bürosuna akın etti! Önünde kuyruk oluştu... Sebebini böyle açıkladılar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 15:43
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Samsun’da döviz bürosu tek kalınca önünde uzun kuyruk oluştu. Kuyruktakiler arasında beklemenin yarattığı stres nedeniyle zaman zaman gerginlik de yaşandığı kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar da döviz bürosunun önündeki kalabalığı fark edince 'Dövizde bir hareketlilik mi var?' diye düşünmeye başlarken döviz bürosu görevlisi konuya açıklık getirip "Bu yoğunluğun sebebi, Samsun’daki tek döviz bürosu olarak kalmamızdan kaynaklanıyor" dedi. Kentte daha önce 2 döviz bürosu vardı ancak biri kapandı.

Tüm il o döviz bürosuna akın etti! Önünde kuyruk oluştu... Sebebini böyle açıkladılar

Uzun yıllardır Samsun’da döviz bürosu olarak faaliyet gösteren 2 adet işletme vardı. Bu işletmelerden birinin kapanmasıyla birlikte vatandaşların ihtiyacına karşılık verecek tek döviz bürosu önünde kuyruk oluşmaya başladı.

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KUYRUKTAKİLER ARASINDA ZAMAN ZAMAN GERGİNLİK YAŞANDI

Kalabalık nedeniyle insanlar sırayla döviz alışverişinde bulunurken, sırada beklemenin oluşturduğu stres nedeniyle de zaman zaman kuyruktakiler arasında gerginlik yaşandı.

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"YOĞUNLUK, SAMSUN’DAKİ TEK DÖVİZ BÜROSU OLDUĞUMUZDAN KAYNAKLANIYOR"

İlkadım ilçesinin en işlek caddelerinden Mecidiye Caddesi’nde bulunan döviz bürosunun önündeki kalabalık, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekiyor. Vatandaşlar dövizde bir hareketlilik nedeniyle mi kuyruk olduğu düşüncesine kapılırken, konuya açıklık getiren döviz bürosu görevlisi Ramazan Özyurt, “Bu yoğunluğun sebebi, Samsun’daki tek döviz bürosu olarak kalmamızdan kaynaklanıyor. Onun haricinde genelde döviz alanlar çoğunlukta bulunuyor. Acil ihtiyacı olanlar ancak döviz bozdurmaya geliyor. Şu anda daha çok döviz alım yönünde talep var” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun döviz bürosu
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